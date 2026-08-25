Ter, 25 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça25/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
UNIÃO

Casamento coletivo reúne 240 casais no Recife nesta sexta-feira (28)

Promovida pela Defensoria Pública de Pernambuco (DPPE), a cerimônia será realizada no Compaz Ariano Suassuna e permitirá a oficialização gratuita da união civil

Reportar Erro
A cerimônia será realizada a partir das 15h, no Compaz Ariano SuassunaA cerimônia será realizada a partir das 15h, no Compaz Ariano Suassuna - Foto: Henrique Paparazzo/DPPE

Duzentos e quarenta casais participam, na próxima sexta-feira (28), de mais uma edição do Casamento Coletivo no Recife.

A cerimônia será realizada a partir das 15h, no Compaz Ariano Suassuna, e permitirá que os participantes oficializem gratuitamente a união civil.

Leia também

• TJPE abre inscrições para casamento coletivo gratuito com 200 vagas

• Paulista abre inscrições para Casamento Coletivo gratuito com 180 vagas

A iniciativa é promovida pela Defensoria Pública de Pernambuco (DPPE), em parceria com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e a Prefeitura do Recife.

“O casamento coletivo é uma iniciativa que concretiza direitos e transforma a atuação institucional em benefícios diretos para a população. A iniciativa permite que mais famílias tenham acesso à cidadania, à dignidade e à segurança jurídica", destacou o Defensor Público-Geral de Pernambuco, Clodoaldo Battista.

O objetivo é possibilitar que casais que não têm condições de arcar com as despesas de um casamento convencional possam formalizar a união e garantir os direitos decorrentes do casamento civil.

A cerimônia deste ano dá continuidade a uma parceria que, desde 2023, já possibilitou o casamento gratuito de 1.159 casais em edições realizadas no Recife. Foram 500 casais beneficiados em 2023, outros 300 em 2024 e 359 em 2025.

Com a inclusão dos 240 casais que participam da edição de 2026, o número de pessoas beneficiadas pela ação chega a 1.399 casais.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter