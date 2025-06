A- A+

Cidadania Casamento coletivo reúne mais de 300 casais no Geraldão, no Recife Evento foi promovido pela Defensoria Pública do Estado de Pernambuco (DPPE) e pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE)

Um dia marcado pela celebração ao amor e à promoção de cidadania. Nesta quarta-feira (11), 359 casais participaram do casamento coletivo promovido pela Defensoria Pública do Estado de Pernambuco (DPPE) e pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

A celebração aconteceu no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

A iniciativa foi coordenada pelo Núcleo de Conciliação (Nupemec/TJPE), que neste ano já realizou 15 casamentos coletivos, concretizando o sonho do matrimônio de 1.086 casais até o momento em 2025.

Em 2022 e 2023, o TJPE realizou 54 casamentos coletivos, beneficiando 2.639 casais. Já em 2024, foram realizadas 29 cerimônias, com 1.720 casais formalizando a união.

Celebração

A cerimônia foi conduzida pelo juiz Clicério Bezerra, titular da 1ª Vara de Família e Registro Civil da Capital.

Um dos organizadores do evento, o coordenador-geral do Núcleo de Conciliação do TJPE, desembargador Erik Simões, analisou o impacto dessas celebrações e reiterou que o serviço é gratuito.

"O Tribunal de Justiça de Pernambuco, há mais de 15 anos, promove casamentos coletivos em todo o Estado. Há três anos que estamos fazendo (o evento) aqui no Geraldão, onde muitos casais realizam seus sonhos. A grande maioria já convive junta, com filhos e até com netos, porém não tinha condições de pagar as taxas e o Tribunal faz essa dispensa. Então todos estão se casando de forma gratuita", frisou o magistrado.

Coordenador-geral do Núcleo de Conciliação do TJPE, desembargador Erik Simões - Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Por sua vez, o defensor público-geral de Pernambuco, Henrique Seixas, destacou a importância da ação para promoção da cidadania e celebrou os 27 anos do órgão.

"Esse é um evento que já entrou na agenda da Defensoria Pública, terceiro ano que é celebrado, levando cidadania, sobretuto para aqueles que querem celebrar o amor e oficializar seu matrimônio. É um toque importante para a população, resgatando e resguardando os direitos fundamentais", afirmou.

O defensor público-geral de Pernambuco, Henrique Seixas, destacou a importância da ação do casamento coletivo - Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Também presente na solenidade, o prefeito do Recife, João Campos, discursou desejando votos de felicidades para todos os casais e lembrou que a celebração é realizada um dia antes do Dia dos Namorados e na véspera de Santo Antônio.

"Sei que hoje é um dia muito especial para todos os noivos e para todas as famílias. Desejo que vocês sejam muito felizes, que tenham sempre Deus no coração, que possam construir uma família maravilhosa, e aqueles que já são famílias, pela força da lei passam a ser um casal. Hoje é um dia de festa, amanhã é véspera de Santo Antônio, mas o dia mais importante da vida de vocês é hoje", afirmou o prefeito.

Prefeito do Recife, João Campos, desejou os melhores votos para os casais - Rafael Melo/Folha de Pernambuco

União

Ao todo, 359 casais participaram do evento. Além de celebrar a união matrimonial, o casamento coletivo também se tornou um símbolo de empatia e respeito.

Juntos há 15 anos, Carlos Porto e Alexsandro Castro celebram o momento e entendem como uma conquista.

"Estávamos pensando nesse momento há 12 anos. Vimos essa oportunidade pelo jornal, resolvemos vir e está sendo um sonho", disse Carlos Porto.

"Vemos como uma conquista. Dois homossexuais casados no papel nos traz um sentimento de reconhecimento e gratidão", refletiu Alexsandro.

Carlos Porto e Alexsandro Castro realizam sonho de se casar - Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Nascida, a princípio, a partir de uma relação profissional de chefe e subordinada, Shirley Correia e Elaine Fernanda viram o amor florescer no dia a dia do trabalho.

"A gente se conheceu no trabalho. Na verdade, ela é minha chefe, e sempre tivemos essa comunicação, carinho, e terminou nisso aqui, um ano e três meses juntas", começou Shirley.

"Estou me casando com ela depois de tantos altos e baixos na vida. Hoje posso dizer que conheci o grande amor da minha vida, é uma grande felicidade de oficializar os votos com Shirley", declarou-se Elaine.

Shirley Correia e Elaine Fernanda celebram o relacionamento - Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

"Vimos o anúncio e decidimos reunir os documentos e fazer a inscrição para o casamento comunitário. Estamos muito feliz em participar desse evento, foi a realização de um sonho para nós como casal", declarou Maria da Conceição Nascimento, que oficializou o casamento um ano após o noivado com Arthur Ribeiro.

Arthur Ribeiro e Maria da Conceição Nascimento oficializaram a união no casamento comunitário - Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Veja também