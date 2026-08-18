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TECNOLOGIA Casamento com inteligência artificial entra na mira de parlamentares republicanos nos EUA, diz site Desde 2022, 23 projetos foram apresentados para restringir direitos legais de sistemas de IA; em quatro estados, medidas já foram aprovadas

Pelo menos quatro estados dos Estados Unidos aprovaram leis para impedir que sistemas de inteligência artificial sejam reconhecidos como pessoas e, consequentemente, possam ter direitos associados ao casamento. As medidas foram adotadas em Idaho, Dakota do Norte, Utah e Tennessee, todos governados por republicanos e com maioria republicana nas legislaturas estaduais, segundo levantamento da revista Wired.

A reação ocorre à medida que surgem histórias, ainda incomuns, de pessoas que estabelecem relações afetivas com chatbots e realizam cerimônias simbólicas de compromisso. Nos Estados Unidos, porém, casamentos entre humanos e sistemas de inteligência artificial não têm reconhecimento legal.

O site menciona um caso de Las Vegas, o celebrante Kevin Breen, da capela Las Vegas Immersive Weddings, recebeu no ano passado uma ligação de uma mulher da Califórnia que queria se casar com um chatbot. Breen, que já realizou cerimônias temáticas inspiradas em séries e em extraterrestres, disse à Wired que nunca havia recebido um pedido semelhante.

— Eu nunca tinha ouvido falar de uma coisa dessas, mas conversei com ela por telefone e ela parecia totalmente normal e divertida — afirmou.

Segundo ele, a mulher sabia que a proposta era incomum, mas queria realizar a cerimônia. O casamento, no entanto, ainda não aconteceu.

Apps para casar-se com IA

A expansão dos chamados aplicativos de companhia por inteligência artificial contribuiu para o surgimento dessas relações. Plataformas como Character.AI, Kindroid e Replika permitem que usuários estabeleçam compromissos simbólicos com seus chatbots. Há ainda serviços específicos para esse tipo de união. O OpenVows, por exemplo, oferece por US$ 15 (cerca de R$ 78) um certificado de compromisso para usuários que desejam formalizar simbolicamente a relação.





Em novembro de 2024, Andrea Hopf afirmou que seu companheiro de inteligência artificial a pediu em casamento com um anel de cinco quilates criado por IA. Depois disso, ela criou a empresa 3M Events, voltada ao planejamento de cerimônias para pessoas que mantêm relacionamentos com chatbots.

Relações com IA e novas legislações

A popularização desse tipo de vínculo ocorre em paralelo ao crescimento do uso de IA para companhia e terapia. Um estudo da Harvard Business Review, que analisou mais de 12,6 mil casos de uso de inteligência artificial entre março de 2025 e fevereiro de 2026, apontou essas duas finalidades como as principais aplicações dos chatbots. Outro levantamento, do Institute for Family Studies, indicou que um quarto dos jovens adultos acredita que a inteligência artificial poderá substituir completamente os relacionamentos amorosos entre humanos.

A possibilidade de que esses vínculos ganhem algum tipo de reconhecimento jurídico, contudo, acendeu um alerta em parlamentares americanos. Desde 2022, foram apresentados 23 projetos de lei em diferentes estados para restringir os direitos que sistemas de inteligência artificial poderiam ter.

No Missouri, o senador estadual republicano Joe Nicola apresentou em janeiro o chamado "AI Non-Sentience and Responsibility Act". O texto estabelecia que sistemas de IA não poderiam possuir consciência, autoconsciência ou características semelhantes às de seres vivos. A proposta também impediria que sistemas de inteligência artificial tivessem direitos de cônjuge ou parceiro doméstico, se identificassem como homem ou mulher, possuíssem propriedades ou ocupassem cargos de alta gestão.

O projeto foi aprovado pelo Senado estadual, mas acabou rejeitado por unanimidade em uma comissão da Câmara em maio. Nicola afirmou à Wired que trabalha em uma nova versão da proposta para a próxima sessão legislativa.

— Os humanos são criados por Deus. Nossos direitos vêm de Deus; eles não vêm do governo — afirmou o senador, que também é pastor fundador da igreja New Covenant Ministries.

Parte dos argumentos utilizados por parlamentares contrários à possibilidade de personificação jurídica da IA se aproxima dos discursos historicamente empregados contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, com referências à religião e à chamada família tradicional.

Em Ohio, o deputado estadual republicano Thaddeus J. Claggett apresentou em outubro de 2025 um projeto para classificar sistemas de IA como entidades não sencientes e negar a eles personalidade jurídica. A proposta continua em tramitação.

— Precisamos definir claramente os limites dos papéis para que os humanos sejam sempre e para sempre aqueles que têm primazia na lei — afirmou Claggett à Wired.

Entre as leis já aprovadas, a do Tennessee, sancionada em abril, é a única que exclui explicitamente inteligência artificial, algoritmos, programas de computador, hardware e máquinas da definição legal de pessoa. Em Idaho, Dakota do Norte e Utah, a IA foi incluída em proibições mais amplas relacionadas à personalidade jurídica de entidades não humanas, como objetos inanimados e animais.

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