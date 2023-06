A- A+

AMOR Casamento comunitário no Recife une "Sim" de mais de 500 casais neste Dia dos Namorados Casamento aconteceu no Geraldão, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da capital pernambucana

Este 12 de junho, quando se comemora o Dia dos Namorados no Brasil, ficará marcado de forma ainda mais especial para os mais de 500 casais que participaram de um casamento comunitário que aconteceu nesta segunda-feira no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

A iniciativa foi uma parceria firmada entre Defensoria Pública de Pernambuco, Governo de Pernambuco, Prefeitura do Recife, Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de Pernambuco (Arpen) e Fundação de Cultura da Cidade do Recife.



Quem conduziu o evento foi o juiz Clicério Bezerra e Silva, da 1ª Vara da Família e Registro Civil da Capital. Esse foi o segundo casamento que ele celebrou após a pandemia da Covid-19. Porém, esse foi o primeiro com um número expressivo.

“É o maior ato de casamento coletivo em Pernambuco. Eles estão garantindo um direito, e não só pelo lado jurídico, mas também do social”, salientou o juiz.

Representando a Defensoria Pública de Pernambuco no evento, Henrique Seixas também compartilhou da visão social do celebrante, voltando a atenção para a parcela da população que não possui situação financeira estável para bancar os custos de um casamento tradicional, como os que se uniram de forma oficial neste Dia dos Namorados.

Representante da Defensoria Pública de Pernambuco no evento, Henrique Seixas (Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco)

“Estamos levando a possibilidade de concretizar não somente a promoção da cidadania, mas a concretização de sonhos. As pessoas, às vezes, não têm condições de celebrar seu casamento”, afirmou.

A vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão (PDT), acompanhou as celebrações e exaltou a estrutura do Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães. A gestora ainda comentou sobre a chance de o evento se repetir anualmente no espaço, sempre na mesma data em que se comemora o Dia dos Namorados.

Vice-prefeita da cidade do Recife, Isabella de Roldão (PDT) (Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco)





“É uma alegria para a gente promover isso. De forma muito confortável, os noivos e os familiares podem acompanhar aqui dentro do Geraldão. Eu acho que isso pode, inclusive, participar do calendário oficial da cidade. Quem sabe a cada Dia dos Namorados, a gente faz uma celebração dessa e ajuda as pessoas a realizar sonhos”, afirmou.

O bombeiro militar Gustavo Jonatas e a vigilante Maria Rafaely Silva se casaram nesta segunda-feira (Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco)





O bombeiro militar Gustavo Jonatas, de 38 anos, e a vigilante Maria Rafaely Silva, de 37, formaram um dos mais de 50 casais que se uniram oficialmente no evento.



“O casamento traz a união entre os casais que se amam e essa é a importância. Sou religioso e tenho esse pensamento”, disse o bombeiro.

“Eu disse que não estava nervosa, mas quando eu cheguei aqui, deu vontade de chorar. É emocionante”, disse Maria, que contou os planos de, dentro de um ano, intensificar ainda mais a relação com o agora marido.

“Se Deus permitir, daqui para lá nós vamos casar na igreja”, projetou.

Outro casal que celebrou no Geraldão foi Kátia Cristina Mendes e Manoel Francisco Farias. Ela contou que foi nessa época do ano que conheceu seu companheiro, há 12 anos. Juntos, eles têm um filho de sete anos. “Nós nos conhecemos nesse mês de São João, 12 anos atrás. Namoramos e nos juntamos. Temos um filho de sete anos e agora eu procurei a Defensoria Pública pra me casar”, disse Kátia.

Kátia Cristina Mendes e Manoel Francisco Farias trocaram alianças de casamento nesta segunda-feira, no Geraldão (Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco)





Para ele, a data desse encontro, assim como a do casamento, não será esquecida. “É um dia de muita alegria”, resumiu o marido.

Abaixo, confira as autoridades que marcaram presença

Defensor Público-geral de Pernambuco, Henrique Seixas

Subdefensor Público-geral de Pernambuco, Clodoaldo Battista

Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra

Vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause

Prefeito do Recife, João Campos

Vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão

Deputado Federal Eriberto Medeiros (PSB)

Deputado Estadual Eriberto Filho (PSB)

Vereador Eriberto Rafael (PP)

Presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado de Pernambuco (Adepepe), Edmundo Siqueira

Representante da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen), Mariane Paes

Desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Erick Simões

Veja também

Pernambuco Peça do teto do Aeroporto do Recife cai em ombro de idoso