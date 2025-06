A- A+

RECIFE Casamento comunitário oficializa a união de 359 casais nesta quarta-feira (11), no Geraldão Ação, que é gratuita, acontece a partir das 15h

O Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, popularmente conhecido como Geraldão, localizado no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife, será palco da edição 2025 do Casamento Comunitário nesta quarta-feira (11), a partir das 15h.

A ação vai oficializar a união de 359 casais e é promovida pela Defensoria Pública do Estado de Pernambuco (DPPE), em conjunto com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

O evento também conta com o apoio da Prefeitura do Recife, do Governo de Pernambuco, da Corregedoria Geral da Justiça de Pernambuco e dos Cartórios de Registro Civil da cidade.

No local, a cerimônia será conduzida pelo juiz Clicério Bezerra, titular da 1ª Vara de Família e Registro Civil da Capital.

Casamento comunitário será realizado no Geraldão, nesta quarta (11). Foto: Henrique Paparazzo

Mais do que uma troca de alianças, o Casamento Comunitário acontece sem algum custo para os participantes.

