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FAMOSOS Casamento de Juliette reúne ex-BBBs em celebração no Recife; saiba quem estava na festa Após cerimônia intimista na Paraíba, ela recebeu amigos e convidados no Instituto Ricardo Brennand; Gil do Vigor, Bianca Andrade e Rafa Kalimann estiveram entre os presentes

Juliette e Kaique Cerveny celebraram o casamento em duas etapas, com uma cerimônia intimista no Lajedo de Pai Mateus, em Cabaceiras, no Cariri paraibano, e uma segunda comemoração no Instituto Ricardo Brennand, em Recife. Foi na celebração na capital pernambucana que elarecebeu amigos, ex-participantes do "Big Brother Brasil" e outros nomes conhecidos do público.

Entre os ex-BBBs presentes estavam Gil do Vigor, Bianca Andrade, Rafa Kalimann, Mari Gonzalez, Pitel e Carla Diaz. Alguns deles, amigos que Juliette conheceu durante sua participação no reality, também foram escolhidos como padrinhos. Mari Gonzalez, Rafa Kalimann, Bianca Andrade e Carla Diaz compartilharam registros dos looks escolhidos para a ocasião.

Nas redes sociais, a publicação de Juliette com imagens do casamento na Paraíba recebeu mensagens de carinho de artistas como Angélica, Bruna Marquezine, Camila Queiroz e Sabrina Sato. "Que lindo! Deus abençoe", escreveu Bruna Marquezine. Angélica comentou "Que lindo", enquanto Camila Queiroz publicou "Coisa mais linda vocês". Sabrina Sato também celebrou: "Lindos".

Isadora Cruz destacou a trilha sonora da celebração: "Que magia, meu Deus. e a musica de Guerreiros… queria muito estar com vocês nesse momento tão lindo", escreveu.

Vestido de noiva levou crochês feitos pela avó

O vestido de Juliette foi assinado pela estilista nordestina Rebeca Nepomuceno e incorporou peças de crochê confeccionadas pela avó dela. A escolha levou o trabalho artesanal da família para a composição da roupa.

Os parentes também participaram diretamente dos preparativos. Juliette fez a própria maquiagem e maquiou a mãe, enquanto um dos irmãos ficou responsável pelos cabelos dos familiares.

Natural de Campina Grande, na Paraíba, Juliette escolheu o Lajedo de Pai Mateus, em Cabaceiras, para a primeira celebração, mais intimista, pela ligação com a paisagem e a cultura do Cariri. A programação começou em sua cidade natal e seguiu até o local da cerimônia, com atividades destinadas a aproximar a família de Kaique das referências culturais da trajetória da cantora.

A cerimônia foi conduzida por Juzéh, amigo de Juliette e responsável por apresentar a ela a música "Deus Me Proteja", de Chico César, que se tornou uma referência importante em sua vida. Depois do casamento, os familiares participaram de uma comemoração com fogueira, forró, música e pratos regionais.

Despedida de solteira teve trilha de moto com os irmãos

Antes da cerimônia, Juliette fez uma trilha de moto com os irmãos pelas estradas do Cariri. A atividade foi escolhida como uma despedida de solteira ligada à história da família com mecânica e motociclismo.

"Meus irmãos são mecânicos, meu pai também. A gente sempre foi muito conectado com moto, trilha, mecânica, essas coisas. Então vai ser minha última trilha antes de casar, um momento meu e dos meus irmãos, misturando também as nossas histórias", contou.

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