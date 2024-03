Casamentos homoafetivos crescem quase 13% em Pernambuco, diz IBGE

A- A+

Pernambuco registrou 405 casamentos entre pessoas do mesmo sexo em 2022, segundo divulgou nesta quarta-feira (27) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O total corresponde a um aumento de 12,8% em relação ao ano anterior, em que foram celebradas 359 uniões.

Ainda de acordo com o IBGE, foram 133 casamentos entre cônjuges masculinos (33%) e 272 entre cônjuges femininos (67%).

O Brasil bateu recorde, com 20% de aumento no número de casamentos homoafetivos. Em 2022, foram 11 mil registros em todo o País. É o maior valor desde 2013, quando resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) garantiu o direito à população LGBTQIA+ ao casamento civil.



O número de casamentos civis entre pessoas de sexos distintos fechou 2022 em 42.103 registros, queda de 4,5% na comparação com 2021, quando houve 40.115.

Segundo o IBGE, a taxa de nupcialidade legal fornece uma dimensão do número de registros de casamentos em relação à população com 15 anos ou mais de idade. No Brasil, para cada 1.000 habitantes nessa faixa etária, 5,9 pessoas, em média, uniram-se por meio do casamento civil em 2022.

As regiões Nordeste e Sul, acrescenta o IBGE, registraram as menores taxas (5,1 e 5,3 casamentos por 1.000 habitantes, respectivamente), enquanto as regiões Sudeste e Centro-Oeste, as maiores (6,5 e 6,7 casamentos por 1.000 habitantes, respectivamente).

“As comparações entre as taxas indicam o grau de complexidade que envolve a análise da nupcialidade. É possível observar que Grandes Regiões com características distintas em relação às dimensões culturais, sociais e econômicas apresentaram taxas de nupcialidade semelhantes”, disse o IBGE.



