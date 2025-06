Celebridades, Veneza e milhões de dólares: o que se sabe sobre o casamento de Jeff Bezos

A- A+

Na próxima semana, Jeff Bezos, fundador da Amazon e um dos homens mais ricos do mundo, se casará com Lauren Sánchez, ex-repórter de TV. A cerimônia promete ser uma das mais acompanhadas — e discretas — dos últimos tempos. Além da localização — Veneza, Itália, onde alguns moradores já estão incomodados com o evento — pouco se sabe sobre os votos matrimoniais do casal, após cerca de seis anos de relacionamento público.

Esse período inclui a transformação de Bezos, antes conhecido como proprietário do Washington Post, um dos jornais mais influentes dos EUA, para uma figura próxima a um presidente notório por seus ataques à imprensa.

Ao mesmo tempo, Sánchez deixou de ser apenas uma âncora de telejornal em Los Angeles e figura da sociedade para se tornar uma celebridade — fez um voo espacial ao lado de Katy Perry em um foguete financiado por seu noivo e teve uma despedida de solteira com participação das Kardashians.

Bezos, de 61 anos, pediu Sánchez, de 55, em casamento a bordo de seu iate Koru, ancorado próximo ao Festival de Cannes em maio de 2023, segundo entrevista à Vogue. Ele escondeu o anel com diamante rosa sob o travesseiro dela. “Quando Jeff abriu a caixinha”, relembrou Sánchez, “acho que perdi os sentidos por um momento.”



Apesar da atenção da mídia, os planos do casamento têm sido mantidos sob extremo sigilo, por questões de segurança e protestos previstos — embora rumores sobre lista de convidados, local e até o acordo pré-nupcial estejam circulando.

Onde e quando será o casamento?

A cerimônia se trata de um destination wedding (como costumam chamar os casamentos que ocorrem em uma cidade diferente da que os noivos vivem), e deve ocorrer entre os dias 26 e 28 de junho.

Relatos não confirmados da imprensa italiana indicam que as comemorações podem acontecer em locais como a Praia de Lido — onde ocorre o Festival de Cinema de Veneza —, a Ilha de San Giorgio (em frente ao Palácio dos Doges), e a Scuola Grande della Misericordia, um prédio renascentista restaurado que exala o glamour de um casamento de alto status: tetos altos, colunatas internas e muitos pedestais.

No entanto, nem Bezos nem seus assessores confirmaram os locais — ou qualquer outra informação.



Onde quer que digam "sim", não será no cartório, ao contrário de George Clooney e Amal Alamuddin, que se casaram oficialmente na cidade em 2014. A Itália possui regras específicas para casamentos, que podem incluir cerimônias religiosas, geralmente em igrejas católicas. No caso de Bezos e Sánchez, será uma cerimônia sem nenhuma denominação religiosa específica.

Quem está convidado?

O sigilo também se estende à lista de convidados, mas estima-se que cerca de 200 pessoas participem, entre amigos íntimos e familiares — o casal tem sete filhos ao todo, de relacionamentos anteriores — além de algumas celebridades, magnatas da tecnologia e figuras políticas. O presidente Donald Trump não irá, mas sua filha Ivanka deve comparecer, acompanhada de seu marido, Jared Kushner.

A lista pode incluir nomes de peso como Oprah Winfrey, Mick Jagger, Jay-Z e Beyoncé, Eva Longoria, Gayle King e a cantora Jewel. Barry Diller e sua esposa, a estilista Diane von Furstenberg, que têm uma casa em Veneza, também podem aparecer.

A julgar pela despedida de solteira em Paris, realizada em maio, Katy Perry, Kim Kardashian e Kris Jenner também devem marcar presença.

Outras amigas de Sánchez, como a executiva de marketing Veronica Smiley Grazer, a advogada de direito civis Lydia Kives, e October Gonzalez, apresentadora de televisão casada com o jogador de futebol americano Tony Gonzalez — ex-namorado de Sánchez com quem ela tem um filho — podem estar presentes, assim como nomes do mundo da tecnologia, como Bill Gates, que participou de uma festa de noivado do casal.

Alguns convidados devem chegar de iate: representantes de operadoras náuticas locais informaram que nove iates ligados ao casamento estarão ancorados em Veneza na semana do evento.



Quanto vai custar tudo isso?

Com certeza, muito mais que uma compra comum na Amazon — mas talvez não tanto quanto o luxuoso casamento de Anant Ambani e Radhika Merchant, em Mumbai, no ano passado. Ainda assim, especula-se que os custos ultrapassem vários milhões de dólares.

Cientes das preocupações locais com a ostentação, a empresa organizadora da cerimônia, a Lanza & Baucina, disse que pretende minimizar qualquer transtorno para a cidade e seus moradores, além de empregar trabalhadores locais. Segundo a companhia, Bezos e Sánchez já apoiam projetos e ONGs dedicadas à preservação da cidade e de sua laguna.

A Lanza & Baucina, agência londrina de alto padrão fundada por três primos italianos, já atuou em Veneza antes e se apresenta, em letras garrafais, como organizadora das “MAIS EXCLUSIVAS, PRIVADAS E ESPETACULARES FESTAS DO MUNDO”, incluindo casamentos de celebridades e da realeza em todos os continentes. No entanto, afirmam ser discretos: “DISCRIÇÃO É FUNDAMENTAL PARA NÓS”, declara o site.

Por que há protestos?

Veneza atrai multidões no verão, o que levou autoridades a impor taxas para visitantes e limitar o tamanho de grupos turísticos. Entretanto, os protestos contra o casamento de Bezos também refletem um movimento maior, presente em destinos europeus como Barcelona, Mallorca e Lisboa, contra o chamado “excesso de turismo”.

Na cidade italiana, o movimento “Sem espaço para Bezos” promete novos protestos, incluindo bloqueios nos canais e outras ações de “despedida de solteiro” reversa.

Tommaso Cacciari, um dos líderes dos protestos, afirmou que pretendem obstruir os canais de acesso à Scuola Grande della Misericordia com barcos e até animais infláveis.

— Talvez consigamos bloquear tudo — afirmou.

— Eles certamente vão nos ver.



O chefe da polícia de Veneza, Darco Pellos, informou que haverá reforço na segurança para garantir que o evento transcorra sem incidentes.

Cartazes e faixas já circulam pela cidade com slogans como: “Veniceland: Um playground digno de um oligarca.”

Por outro lado, autoridades locais informaram que apenas cerca de 30 táxis aquáticos foram reservados para o evento, e alguns moradores acolheram bem o casamento dos super-ricos, lembrando que a cidade sempre foi palco de grandes festas.

Como deve ser o clima do evento?

Espera-se uma multidão de paparazzi e curiosos O casamento de George Clooney e Amal Alamuddin, em 2014, serve de referência: veículos de mídia se instalaram na cidade e fotógrafos seguiram o casal, que, por sua vez, parecia lidar bem com a atenção, respondendo a perguntas e acenando aos fãs.

Pesquisador afirma: Maior desafio da transição energética não é técnico, é institucional

Resta saber como Sánchez e Bezos reagirão ao público — embora, se quiserem escapar de olhares indesejados, tenham um plano B: segundo o site Marine Traffic, o Koru já está no Mar Adriático, acompanhado por seu navio de apoio, o Abeona, um “barquinho” de 76 metros com heliponto (Sánchez é pilota).

Entretanto, ao que parece, ao contrário de outros grandes barcos e nomes, o Koru não irá ao casamento.

Veja também