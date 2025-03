Casamento triplica o risco de obesidade em homens, mas não em mulheres, revela estudo; entenda

A- A+

Casamento engorda? De acordo com um novo estudo, sim. Pesquisadores do Instituto Nacional de Cardiologia em Varsóvia, na Polônia, descobriram que casar triplica o risco de obesidade para homens, mas não afeta mulheres.

Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores analisaram dados médicos e de saúde geral de 2.405 pessoas com idade média de 50 anos.

Eles usaram análise estatística para verificar associações entre aumento de peso corporal e idade, estado civil, saúde mental e outros fatores.

Os resultados, apresentados no Congresso Europeu sobre Obesidade em Málaga, na Espanha, mostraram que homens casados tinham 3,2 vezes mais probabilidade de serem obesos do que homens solteiros, mas não houve aumento no risco de obesidade para mulheres casadas.

O casamento também aumentou as chances de estar acima do peso em 62% em homens e 39% em mulheres.

A idade também era um fator no ganho de peso, com cada ano de aumento da idade aumentando o risco de sobrepeso em 3% em homens e 4% em mulheres, e o risco de obesidade em 4% em homens e 6% em mulheres.

Embora as mulheres não sejam afetadas pelo casamento, outros fatores pareciam afetar as chances de obesidade para elas.

Por exemplo, estar deprimido dobrou o risco de mulheres serem obesas e a alfabetização inadequada em saúde aumentou em 43%.

A obesidade também era mais comum entre mulheres que viviam em comunidades menores.

— A pesquisa sugere que os homens podem ter mais probabilidade de ganhar peso após o casamento devido a fatores como aumento do tamanho das porções, alimentação social e declínio na atividade física, enquanto as mulheres talvez permaneçam mais conscientes do peso corporal devido às pressões sociais — diz Katharine Jenner, diretora da Obesity Health Alliance, ao The Guardian.

Um estudo anterior, feito em 2017, pela Universidade de Bath, na Inglaterra, mostrou que o índice de massa corporal (IMC) masculino aumenta após o casamento e diminui pouco antes e depois do divórcio.

As hipóteses apontadas é que homens solteiros têm maiores incentivos e se esforçam mais para se manterem em forma do que os casado s e que aqueles em relacionamentos podem fazer refeições mais regulares e/ou comer alimentos mais ricos devido a obrigações sociais associadas ao casamento.

No entanto, Jim Pollard, consultor do Men’s Health Forum, alerta contra a interpretação exagerada dos resultados.

— Os homens têm mais probabilidade de morrer prematuramente de doenças cardíacas e câncer, e o peso é um fator-chave nessas condições — diz Pollard ao The Guardian.

Veja também