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Conflito Casamentos coletivos em Teerã, casais felizes ao sacrifício na guerra contra EUA e Israel Eventos foram transmitidos pela televisão estatal em uma tentativa de fortalecer a moral em tempos de conflito

Autoridades iranianas realizaram casamentos coletivos em Teerã para casais inscritos em um programa patrocinado pelo Estado no qual declaram estar sacrificando suas vidas na guerra contra os Estados Unidos e Israel.

As cerimônias, realizadas na noite de segunda-feira, reuniram centenas de casais em várias praças da capital, incluindo mais de 100 no Imam Hossein, no centro de Teerã, informando meios de comunicação iranianos.

Os eventos foram transmitidos pela televisão estatal em uma tentativa de fortalecer a moral em tempos de guerra, enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçava repetidamente com novas ações militares contra o Irã em meio a um frágil cessar-fogo que punha fim aos combates iniciados em 28 de fevereiro.

Segundo a imprensa iraniana, os participantes se inscreveram em um programa de "autossacrifício" (janfada, em persa), por meio do qual as pessoas prometem arriscar suas vidas na guerra, por exemplo formando correntes humanas em volta de usinas elétricas.

As autoridades afirmam que milhões de pessoas, entre elas figuras de destaque como o presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, e o presidente Masoud Pezeshkian, aderiram à iniciativa.

Os casais chegaram à Praça Imam Hossein em veículos militares fornecidos com capturas e se uniram em um altar presidido por um clérigo, segundas imagens da AFP.

O local foi decorado com balões e uma imagem gigantesca do líder supremo Mojtaba Khamenei, que ainda não apareceu em público desde que foi elevado ao cargo após a morte de seu pai e antecessor, Ali Khamenei, no primeiro dia da guerra.

"O país está em guerra, mas os jovens têm direito de se casar", declarou uma noiva vestida com um traje islâmico branco, cujo nome não foi revelado, ao lado de seu noivo em imagens divulgadas pela agência Mehr. Na cerimônia da Praça Imam Hossein participaram 110 casais, segundo a mesma fonte.

Desde o início da guerra, as autoridades iranianas organizaram quase diariamente grandes concentrações pró-governo com o objetivo de destacar a mobilização popular em meio ao conflito.

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