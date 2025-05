A- A+

Conservação Casarão histórico das Graças vai virar Centro de Convivência para Idosos O espaço, que fica na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife, está com as obras em andamento e deve ficar pronto até o final do ano

Localizado no número 720 da Avenida Conselheiro Rosa e Silva, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife, um casarão histórico será transformado no Centro de Convivência da Pessoa Idosa Maria da Conceição Guedes Pereira.

Com um investimento de R$ 2,4 milhões no local, a Prefeitura do Recife está requalificando o espaço, que também vai abrigar uma praça pública e áreas de lazer e convivência voltadas para a população recifense.

As obras já estão em andamento e a entrega está prevista para acontecer no fim deste ano. Quem está cuidando das intervenções do lugar é a Secretaria de Projetos Especiais (SEPE).

“A restauração do espaço está sendo realizada de forma detalhada e cuidadosa, com o objetivo de manter suas características arquitetônicas originais, como os adornos da fachada, esquadrias, portas e janelas”, detalha a secretária de Projetos Especiais, Marília Dantas.

Trabalhadores realizam serviço da obra do casarão histórico na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, número 720, nas Graças. Foto: Edson Holanda / Prefeitura do Recife

O novo centro tem o objetivo de promover bem-estar e qualidade de vida para pessoas idosas. O casarão foi construído durante a década de 1920 e doado ao município com a exclusividade de ser utilizado para projetos voltados ao público idoso.



“Esse casarão super bonito fica na Avenida Rosa e Silva e ele tem uma história super interessante. Pertence a uma senhora, Dona Maria da Conceição, que não tinha herdeiros e ela escolheu fazer uma doação para a prefeitura desse imóvel, botando um fim específico: que ele deveria ser utilizado para atender a população idosa. Então nós recebemos esse imóvel após a sua morte e a gente fez um projeto para honrar aquilo que ela desejava – para ser um centro de convivência das pessoas idosas”, afirmou o prefeito João Campos.

O equipamento contará com estrutura moderna e multifuncional, distribuída em dois pavimentos. No térreo, serão implantados recepção, copa, sala de reuniões, área multiuso, dois banheiros e duas salas administrativas. O espaço também terá duas salas destinadas a oficinas formativas.

Já no primeiro andar, haverá almoxarifado, três salas de oficina, dois espaços voltados à cultura, uma sala de leitura e outra de estudos. O investimento nesta parte da obra é de R$ 1,4 milhão.

Além disso, a área externa também está sendo revitalizada e vai dispor de parcão, playground, área de piquenique, pátio de eventos, bicicletário, área de jogos e uma unidade da Academia Recife voltada exclusivamente para o público da terceira idade. O valor destinado à urbanização externa é de R$ 935 mil.

Atualmente, 17,7% da população recifense é composta por pessoas idosas, segundo dados do Censo do IBGE de 2022.



