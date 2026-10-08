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Saúde CasaRosa oferece mais de 200 encaminhamentos para mamografias gratuitas no Recife Ação será realizada na próxima quarta-feira (14) com mulheres em situação de vulnerabilidade social

A ONG CasaRosa realiza, na próxima quarta-feira (14), a 13ª edição da campanha “Mamografia para Todas”, no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife. A ação ocorre das 8h às 15h e deve disponibilizar mais de 200 encaminhamentos gratuitos para mamografias e ultrassonografias a mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Realizada desde 2014, a iniciativa busca ampliar o acesso à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama. Neste ano, a campanha integra o projeto Radiologia Solidária 2026 – Outubro Rosa CBR, desenvolvido em parceria com o Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR).

“Nosso objetivo é ampliar o acesso de mulheres em situação de vulnerabilidade a exames que podem contribuir para o diagnóstico precoce do câncer de mama”, afirma Kadja Camilo, uma das gestoras da CasaRosa.

Os exames foram viabilizados por meio de doações do CBR-PE e da própria CasaRosa. Participam da ação as clínicas Carol Brandão Imagem e Diagnóstico, Centro Diagnóstico Lucilo Ávila, Clínica Lucilo Maranhão Diagnóstico, Santa Joana Diagnóstico, Clínica Medere, Qualimagem Centro Diagnóstico e Top Diagnóstico.

A mamografia é um dos principais exames utilizados no rastreamento do câncer de mama e pode identificar alterações antes mesmo do aparecimento de sintomas. O diagnóstico precoce aumenta as possibilidades de tratamento e as chances de cura.

Quem pode participar

A campanha é destinada a mulheres de 40 a 74 anos, em situação de vulnerabilidade social e que não tenham realizado mamografia há menos de um ano.

Para receber o encaminhamento, é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF, Cartão do SUS e uma conta de água ou energia elétrica.

A distribuição das fichas começa às 7h, na sede da CasaRosa, localizada na Rua Nicarágua, 151, no Espinheiro. O local fica próximo à Avenida Agamenon Magalhães, na esquina da Loja Medical.

Será entregue uma ficha por pessoa. O atendimento para conferência da documentação, cadastro e entrega dos vouchers começa às 8h e segue até as 15h, ou até o término dos encaminhamentos disponíveis.

Exames serão realizados posteriormente

Os exames não serão realizados no dia 14 de outubro nem na sede da CasaRosa. As mulheres selecionadas receberão vouchers com as orientações para agendamento e realização dos procedimentos nas clínicas e centros de diagnóstico parceiros.

As ultrassonografias serão oferecidas como exame complementar para mulheres que apresentem alterações palpáveis, como caroço na mama. Nesses casos, será realizada uma triagem por profissional de saúde para avaliar a necessidade do exame.

Uma equipe de voluntários estará no local para realizar a conferência dos documentos, cadastro das participantes, entrega dos vouchers e orientações sobre o agendamento e a realização dos exames.

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