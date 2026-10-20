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ONG

CasaRosa realiza arrecadação recursos para apoiar mulheres em tratamento contra o câncer

Edição do Closet Premium terá três dias de vendas no Hotel Bugan, com peças selecionadas e renda destinada às atividades da instituição

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Evento será realizado entre os dias 21 e 23 de outubro, no Hotel Bugan, em Boa Viagem, com roupas, calçados e acessóriosEvento será realizado entre os dias 21 e 23 de outubro, no Hotel Bugan, em Boa Viagem, com roupas, calçados e acessórios - Foto: Closet Premium CasaRosa/Divulgação

A ONG CasaRosa, que acolhe mulheres do interior de Pernambuco que realizam tratamento de câncer de mama no Recife, promove mais uma edição do "Closet Premium". O evento ocorre desta quarta (21) até sexta-feira (23), das 9h às 17h, no Hotel Bugan, em Boa Viagem, na Zona Sul da cidade.

A feira oferece roupas de festa, calçados, bolsas e acessórios selecionados, com renda destinada à manutenção da assistência gratuita às mulheres em tratamento. 

Com uma proposta voltada à moda circular, a edição deste ano terá peças doadas por lojas parceiras, além de itens selecionados para o público. 

A iniciativa busca incentivar o reaproveitamento de roupas e acessórios e, ao mesmo tempo, arrecadar recursos para custear os serviços oferecidos pela instituição às pacientes.

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Entre as novidades estão a disponibilização de provador e serviço de costureira no local, para que as clientes possam experimentar as peças e avaliar possíveis ajustes.

De acordo com Juliana Sarubbo, uma das gestoras da CasaRosa, o evento contribui para a continuidade do trabalho realizado pela organização. A renda arrecadada ajuda a manter a hospedagem, a alimentação e o suporte oferecidos às mulheres que precisam permanecer no Recife durante o tratamento oncológico.

“O Closet Premium CasaRosa vai além de uma iniciativa de moda circular. É uma oportunidade de mobilizar pessoas em torno de uma causa que transforma vidas. Cada contribuição ajuda a fortalecer o trabalho da ONG e a manter os serviços oferecidos às mulheres que precisam vir ao Recife para realizar o tratamento contra o câncer de mama”, destacou.

Serviço:
Closet Premium CasaRosa

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