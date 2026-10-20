CasaRosa realiza arrecadação recursos para apoiar mulheres em tratamento contra o câncer
Edição do Closet Premium terá três dias de vendas no Hotel Bugan, com peças selecionadas e renda destinada às atividades da instituição
A ONG CasaRosa, que acolhe mulheres do interior de Pernambuco que realizam tratamento de câncer de mama no Recife, promove mais uma edição do "Closet Premium". O evento ocorre desta quarta (21) até sexta-feira (23), das 9h às 17h, no Hotel Bugan, em Boa Viagem, na Zona Sul da cidade.
A feira oferece roupas de festa, calçados, bolsas e acessórios selecionados, com renda destinada à manutenção da assistência gratuita às mulheres em tratamento.
Com uma proposta voltada à moda circular, a edição deste ano terá peças doadas por lojas parceiras, além de itens selecionados para o público.
A iniciativa busca incentivar o reaproveitamento de roupas e acessórios e, ao mesmo tempo, arrecadar recursos para custear os serviços oferecidos pela instituição às pacientes.
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Entre as novidades estão a disponibilização de provador e serviço de costureira no local, para que as clientes possam experimentar as peças e avaliar possíveis ajustes.
De acordo com Juliana Sarubbo, uma das gestoras da CasaRosa, o evento contribui para a continuidade do trabalho realizado pela organização. A renda arrecadada ajuda a manter a hospedagem, a alimentação e o suporte oferecidos às mulheres que precisam permanecer no Recife durante o tratamento oncológico.
“O Closet Premium CasaRosa vai além de uma iniciativa de moda circular. É uma oportunidade de mobilizar pessoas em torno de uma causa que transforma vidas. Cada contribuição ajuda a fortalecer o trabalho da ONG e a manter os serviços oferecidos às mulheres que precisam vir ao Recife para realizar o tratamento contra o câncer de mama”, destacou.
Serviço:
Closet Premium CasaRosa
- Local: Hotel Bugan
- Data: Quarta, quinta e sexta-feira, 21, 22 e 23 de outubro
- Horário: 9h às 17h
- Realização: ONG CasaRosa
- Endereço: Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 4661 - Boa Viagem, Recife
- Mais informações: Instagram oficial do evento.