Casca de banana: estudo mostra os benefícios para a saúde de usá-la como ingrediente; veja receita

Jogar a casca de banana fora pode estar te privando de nutrientes e sabores espetaculares. Um estudo recente, produzido por pesquisadores do Departamento de Engenharia e Tecnologia Pós-Colheita da Aligarh Muslim University, da Índia, e pela Universidade de Houston, mostrou que utilizar a casca de banana na forma de farinha pode deixar a refeição mais saudável -- e gostosa.

A pesquisa avaliou o efeito do uso da farinha de casca de banana nas propriedades nutricionais de biscoitos, em comparação com a farinha de trigo. A equipe concluiu que utilizar farinha de casca de banana traz mais minerais para a mesa, como o magnésio, o cálcio e o potássio, importantes para uma dieta balanceada.

— Na casca são identificados mais de 40 compostos — explica Annete Marum, nutricionista clínica, professora, mestre e doutora pela Unifesp.

De acordo com a especialista, os flavonoides compõem grande parte destes elementos encontrados na casca. Eles têm propriedades antioxidantes, colaborando com a prevenção de doenças.

Os biscoitos preparados com a casca de banana também apresentaram um alto teor de fibra e propriedades antioxidantes, além do sabor não ter sido comprometido, de acordo com relatos de consumidores incluídos no estudo. Por outro lado, os biscoitos ficaram mais rígidos à medida que aumentou a quantidade de farinha adicionada ao preparo. No entanto, o armazenamento desses biscoitos resultou na diminuição desta rigidez.

Marum corrobora a visão do estudo que caracteriza a casca de banana como um produto com uma presença significativa de fibras. Segundo a nutricionista, esses compostos apresentam a capacidade de modular a microbiota intestinal.

Além das fibras, a casca também possui compostos fitoquímicos, que proporcionam benefícios anti-inflamatórios e podem funcionar como moduladores do metabolismo, aponta Marum.

Mesmo com todos esses benefícios, a especialista esclarece que a quantidade e diversidade dos compostos dependem de diversos fatores, como as condições de cultivo, a variedade da banana e o local e método de pré-tratamento.

Em relação a como tratar a casca da banana antes do consumo, ela sinaliza que a higienização em água corrente, com cloro ou produtos parecidos é importante, mas não é o suficiente para retirar os agrotóxicos que podem estar presentes.

— A sugestão é procurar produtores orgânicos para que se utilize uma casca sem agrotóxicos — recomendou Marum.

Para além do biscoito

A professora da Unifesp lista uma série de outras receitas que podem ser produzidas com a casca de banana, entre elas o pudim, vitamina, chips e purê.

— O importante é que ela é sim muito saudável, tem propriedades, tem fibras e que faz muito bem a saúde.

Apesar da pesquisa citar apenas o uso da casca de banana para fazer biscoitos, estudos anteriores mostraram os usos variados que o ingrediente pode ter para tornar a vida mais nutritiva.

Um trabalho feito pela Universidade de Assiut, no Egito, analisou a adição de farinha de casca de banana em receitas de pão. Os resultados mostraram que essa farinha tinha um valor mais alto de fibra bruta do que a farinha de trigo, por exemplo. A pesquisa também indicou que a casca de banana em pó possui alto teor de potássio, cálcio, sódio, ferro e manganês, recomendando a substituição de 10% da farinha de trigo para a de casca de banana.

Outro estudo, publicado pelo Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Al-Azhar, também no Egito, mostrou que a farinha da casca de banana também pode ser substituta da farinha de trigo na receita de bolo.

Os resultados apontaram que a farinha de casca de banana traz uma boa quantidade de proteína e minerais para o bolo, além da adição de quantidades significativas de antioxidantes naturais.

Como fazer farinha de casca de banana?

Para quem deseja fazer a própria farinha em casa, é interessante reunir entre oito e dez cascas de bananas, para ter uma boa quantidade do ingrediente.

Modo de preparo:

Após descascar as bananas, lave as cascas em água corrente para retirar resíduos prejudiciais da superfície. Retire as extremidades das cascas com uma faca e descarte. Em seguida, pique as cascas em tiras;

Em uma panela com água fervente, adicione as cascas de banana em tiras e deixe ferver por cerca de 10 minutos, a fim de reduzir seu amargor. Depois disso, escorra as cascas e enxágue-as em água fria;

Em uma assadeira forrada com papel manteiga, espalhe as cascas de banana cozidas, deixando-as bem separadas e sem que fiquem sobrepostas;

Coloque-as no forno entre 70° e 80° de duas a quatro horas ou, pelo menos, até que fiquem totalmente secas e crocantes. Não se esqueça de olhar e, se for necessário, mexer nas cascas para garantir que fiquem secas de forma uniforme;

Depois de assar, deixe que as cascas resfriem completamente. Após isso, coloque-as em um processador de alimentos ou liquidificador e processe (ou bata) até que virem um pó fino;

Se quiser remover possíveis pedaços que não foram moídos corretamente, passe a farinha de casca de banana por uma peneira fina. Para guardar o ingrediente, você pode utilizar um pote hermético. Conserve em local seco e fresco.

Caso não queira realizar todo esse processo em casa, a farinha de banana verde — preparada com a fruta e a casca — é vendida em lojas especializadas em produtos naturais. Entretanto, Marum adverte que muitas destas farinhas são processadas, o que pode torná-las menos nutritivas.

Além disso, se você prefere fazer seu bolo ou biscoitos com farinha de trigo, a casca de banana pode continuar como ingrediente. Bolos de casca de banana, por exemplo, vêm se tornando cada vez mais populares.

Casca de banana como botox?

Em abril, a nova-iorquina Katie Jane Hughes publicou um vídeo nas redes sociais em que passa cascas de banana em seu rosto para testar se o produto realmente tem propriedade "antienvelhecimento".

Apesar da americana ter dito que sentiu os efeitos "de botox" do produto, a dermatologista canadense Greeta Yadav afirmou que, embora o produto apresente propriedades antimicrobianas, os benefícios são tão pequenos que é improvável que tenham sido percebidos.

— Não existe nenhum suplemento tópico ou alimentar que dê o mesmo efeito que o botox quando é injetado — explica a especialista, em outro vídeo postado na plataforma.

Entrada de couve-flor com casca de banana

Aprenda uma receita usando pedaços de casca de banana feita pelo New York Times e que pode ser uma adição saborosa ao seu almoço ou jantar.

Ingredientes (rende de duas a quatro porções):

3 cascas de banana grandes, com os talos rígidos e as extremidades inferiores cortadas

1 couve-flor pequena e folhas macias, cortadas em pedaços pequenos (cerca de 5 xícaras)

1¼ colher de chá de cúrcuma moída

Sal fino

De duas a três cebolas (a depender do tamanho), descascadas e picadas em pedaços pequenos

1 pedaço de gengibre fresco (cerca de 3,8 cm), descascado e cortado em rodelas grossas

1 pimenta vermelha fresca, cortada em quatro partes

4 dentes de alho gordos

1 ramo pequeno de coentro, com os talos separados e reservados e as folhas picadas

¾ de colher de chá de canela em pó

1 colher de sopa de óleo vegetal

2 colheres de sopa de pasta de tomate

1 lata de leite de coco integral

2 colheres e ½ de sopa de suco de limão

1 colher e ½ de chá de açúcar granulado

2 colheres de chá de sal marinho em flocos e mais a gosto

Arroz cozido ou pão sírio, para servir (opcional)

Modo de preparo:

Ferva uma panela grande com água até o ponto de fervura total;

Coloque as cascas de banana em uma tigela média a grande resistente ao calor. Despeje a água fervente o suficiente para cobrir, reservando o restante para o cozimento da couve-flor;

Adicione os pedaços e as folhas da couve-flor à panela e ferva por 5 a 7 minutos ou até que estejam macios;

Enquanto a couve-flor cozinha, misture delicadamente ½ colher de chá de açafrão-da-terra e sal fino na tigela com as cascas de banana de molho. Deixe descansar até que elas amoleçam e esfriem o suficiente para serem manuseadas, cerca de 30 minutos;

Enquanto isso, quando a couve-flor estiver macia, escorra-a em uma peneira na pia e reserve enquanto as cascas de banana esfriam e você prepara a pasta de curry;

Prepare a pasta de curry: Coloque as cebolas, o gengibre e as pimentas em um copo medidor de 4 xícaras (cerca de 960 ml) ou em uma jarra larga que possa ser usada com um mixer;

Usando a parte plana de uma faca, amasse o alho para ajudar a remover as cascas e, em seguida, adicione os cravos descascados ao copo ou jarra, seguidos pelos talos de coentro, canela e ¾ de colher de chá de cúrcuma restante. Use o mixer para transformar tudo em uma pasta. (Seja paciente: no início, você não vai achar que isso vai acontecer, mas depois de um tempo, tudo vai se transformar em um mix de cores vibrantes);

Escorra as cascas das bananas, espremendo o excesso de líquido, e pique-as em pedaços pequenos ou pegue um garfo e, com a parte interna das cascas de banana voltada para você, pressione os dentes do garfo na parte superior e empurre até o fim para formar tiras longas e finas;

Aqueça o óleo vegetal em uma frigideira média em fogo médio-baixo. Quando o óleo estiver quente, adicione a pasta de curry e cozinhe por 7 minutos, mexendo a maior parte do tempo, se não o tempo todo. Durante o cozimento, a pasta parecerá condensar e endurecer; ela também perderá seu aspecto brilhante;

Acrescente a pasta de tomate e cozinhe, mexendo, por 3 minutos. Adicione o leite de coco, o suco de limão, o açúcar e o sal em flocos. Mexa bem, raspando o curry dourado do fundo da panela. Cozinhe, sem tampa, por 5 minutos, deixando borbulhar, reduzir e engrossar um pouco;

Adicione as cascas de banana à panela, abaixe o fogo e deixe cozinhar em fogo brando por mais 10 minutos ou até que o molho engrosse e as cascas de banana estejam macias. Acrescente os floretes e as folhas de couve-flor e cozinhe até que estejam completamente quentes;

Prove e ajuste o sal conforme necessário. Espalhe as folhas de coentro picadas reservadas sobre o curry e sirva com arroz ou pão sírio, se desejar.

