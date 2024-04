A- A+

MERCADO FINANCEIRO Casino amarga prejuízo e queda nas vendas no 1º trimestre, após ter deixado controle do GPA Em março, em meio ao processo de reestruturação financeira, a empresa deixou de ser controladora do Grupo Pão de Açúcar (GPA), mas ainda detém 22,5% do capital da companhia brasileira

A Casino informou nesta quarta-feira (24), ter amargado prejuízo antes de juros, impostos, depreciação e amortização de 10 milhões de euros no primeiro trimestre de 2024. O resultado reverte o Ebitda de 35 milhões de euros apurado em igual período do ano passado.



Já as vendas do grupo varejista francês tiveram queda de 3,8% na mesma base comparativa e somaram 2,106 bilhões de euros nos três primeiros meses deste ano, conforme balanço corporativo divulgado nesta quarta.



Em março, em meio ao processo de reestruturação financeira, a empresa deixou de ser controladora do Grupo Pão de Açúcar (GPA), mas ainda detém 22,5% do capital da companhia brasileira.

A Casino também anunciou planos de vender dezenas de supermercados na França ao rivais Carrefour, Auchan e Les Mousquetaires.



Diante disso, a varejista agora espera, em 2024, uma Ebitda ajustado menor que o valor de 126 milhões de euros previsto no ano passado.



Em um comunicado separado, a Casino revelou o agrupamento de suas ações que trocará 100 papéis existentes por um.

Veja também

ISRAEL Hamas publica vídeo de refém israelense-americano sequestrado em Gaza