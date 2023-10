Caso Aldeia: júri popular de filho de médico achado morto em poço começa na terça-feira (24)

A- A+

Começa, nesta terça-feira (24), o júri popular de Danilo Paes, acusado do homicídio do pai dele, o médico cardiologista Denirson Paes, em 2018. De acordo com o advogado de acusação do caso, Carlos André Dantas, a previsão é de que o julgamento, que será realizado no Fórum de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR), dure de três a quatro dias.

O corpo de Denirson foi achado esquartejado dentro de um poço em um condomínio de luxo de Aldeia, em Camaragibe, em 4 de julho de 2018. O cadáver tinha partes carbonizadas.

Em novembro de 2019, a esposa de Denirson, a farmacêutica Jussara Rodrigues, foi condenada a 19 anos, 8 meses e 46 dias de prisão pelo homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver do marido.

As sessões de julgamento de Danilo Paes terão início às 9h em todos os dias que durar, a partir desta terça, e serão presididas pela juíza Marília Falcone Gomes Lócio, responsável pela 1ª Vara Criminal da cidade de Camaragibe.

Em julho de 2018, após indícios da participação de Danilo e de Jussara no assassinato e na ocultação do corpo de Denirson Paes, ambos foram presos, tendo Danilo obtido habeas corpus em dezembro daquele ano.

O laudo da reconstituição realizada na casa do cardiologista, no dia 14 de setembro de 2018, concluiu que Jussara, mãe de Danilo, não seria a única responsável pela morte do marido. A mulher teria contado com a ajuda de uma segunda pessoa que, de acordo com a acusação, seria o engenheiro Danilo Paes, filho mais velho do casal.

Em novembro de 2019, houve o primeiro julgamento do caso, e Jussara foi condenada — apenas ela era ré na ocasião. Ela cumpre pena em regime fechado. Para a promotoria responsável pela acusação da farmacêutica Jussara Paes, o assassinato e esquartejamento do médico Denirson Paes foram premeditados pela viúva. Além disso, não ficou comprovado que ele a agredia.

Relembre o caso

O corpo do médico cardiologista Denirson Paes foi encontrado em 4 de julho de 2018 dentro da cacimba da casa onde morava, no condomínio de luxo Torquato de Castro I, localizado no km 13 da Estrada de Aldeia, em Camaragibe. O desaparecimento do médico vinha sendo investigado desde o início de junho daquele ano.

Em um Boletim de Ocorrência registrado em 20 de junho sobre o desaparecimento do marido, Jussara Rodrigues alegava que a vítima teria viajado para fora do Brasil e que não teria retornado desde então.

A delegada Carmem Lúcia, de Camaragibe, desconfiou do envolvimento dos familiares e solicitou um mandado de busca e apreensão no condomínio em que a família morava.

Na busca policial, realizada em 4 de julho, foram encontrados os primeiros restos mortais do médico na cacimba da residência.

Para a polícia, havia indícios suficientes da participação de mãe e do filho Danilo no crime. Em 5 de julho, Jussara e o filho mais velho foram presos temporariamente suspeitos de ocultação de cadáver.

A defesa de Jussara alegava que ela era vítima de violência doméstica e teria descoberto uma traição do marido antes do crime.

Danilo foi encaminhado para o Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima. Jussara foi levada para a Colônia Penal Feminina do Recife.

Em 20 de agosto, um laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou asfixia por esganadura como a causa da morte do cardiologista. Em dezembro de 2018, Danilo recebeu habeas corpus, obtendo liberdade.

