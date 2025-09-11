A- A+

SERTÃO Caso Alícia Valentina: polícia apreende adolescente envolvido em agressão contra menina de 11 anos O adolescente, que não teve a idade revelada, teve o mandado de internação provisória cumprido pela PCPE

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) apreendeu um adolescente suspeito de participar da agressão que resultou na morte de Alícia Valentina, de 11 anos, em Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a PCPE, a equipe da Delegacia de Belém de São Francisco cumpriu mandado de internação provisória do suspeito por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal seguida de morte.

O adolescente apreendido, que não teve a idade revelada, foi localizado próximo ao distrito de Nazaré, na zona rural do município de Floresta, também no Sertão.

A Polícia Civil comunicou que o adolescente passou por exame traumatológico e, em seguida, foi encaminhado para internação.

Relembre o caso

A menina Alícia Valentina foi espancada na Escola Municipal Tia Zita, no dia 3 de setembro.

Após as agressões, a garota foi encaminhada para o Hospital Municipal de Belém do São Francisco, com um sangramento no nariz.

Alícia foi para casa e passou a ter um sangramento no ouvido.

A menina foi para um posto de saúde da cidade. Ela foi novamente atendida e liberada.

Quando estava retornando até sua casa, Alícia passou a apresentar vômitos com sangue.

A jovem passou pelo Hospital Municipal de Salgueiro e Hospital da Restauração (HR), na capital pernambucana. Ela não resistiu e veio a óbito no dia 7 de setembro.

Veja também