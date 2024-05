A- A+

Rio de Janeiro Caso Anic: advogada sequestrada disse para comerciante no Paraguai que perdeu a filha em tragédia Advogada frequentava loja de Michel Mansour desde 2021, e havia criado uma amizade com ele

Michel Mansour, uma das testemunhas ouvidas pela polícia a respeito do desaparecimento de Anic Herdy, contou que a advogada e Lourival Fadiga se apresentavam como um casal e frequentavam a loja de eletrônicos dele, na Cidad Del Leste, no Paraguai, há três anos.

Com as visitas constantes ao estabelecimento, Michel e Anic teriam virado amigos e, em uma ocasião, ela teria narrado a ele uma tragédia envolvendo uma filha, que teria morrido queimada.

O homem contou, em depoimento, que conheceu Anic em 2021, quando ela foi sozinha a sua loja e os dois se aproximaram. Numa visita seguinte, a advogada apareceu no lugar acompanhada por Lourival, que disse a Michel ser um policial federal. Enquanto ele saía para ver lojas de eletrônicos, no varejo, Anic ficou no lugar, onde costumava comprar itens de beleza e para casa.

Michel também revelou a polícia que Anic dizia tomar remédios e ficava “muito mal” quando lembrava da “tragédia” com a filha, que teria morrido queimada.

Desaparecimento de Anic

A advogada e estudante de Psicologia Anic de Almeida Peixoto Herdy, de 55 anos, foi vista pela última vez no dia 29 de fevereiro deste ano. Ela estava em um shopping de Petrópolis, na Região Serrana, onde estacionou o carro e saiu em direção à rua. Câmeras de segurança mostram ela andando na calçada, na Rua Teresa, uma das mais conhecidas da cidade, quando entra em outro veículo.

Quatro pessoas suspeitas de envolvimento no sumiço foram presas pela Polícia Civil, que ainda não sabe se a vítima está viva. Uma delas é Lourival Correa Netto Fatiga, que nega envolvimento no crime. Técnico de informática e amigo da família de Anic há cerca de três anos, ele tinha acesso à rotina da casa onde a vítima e o marido moravam, em Teresópolis, também na Região Serrana.

A advogada é casada com o professor Benjamim Cordeiro Herdy, de 78 anos, um dos sete filhos do falecido empresário José de Souza Herdy, fundador de um complexo educacional em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que deu origem à universidade Unigranrio, vendida pela família para outro grupo de educação em 2021.

Benjamin descobriu o desaparecimento da esposa por meio de uma mensagem de texto enviada por um suposto sequestrador. Para liberar a mulher, o homem teria exigido uma quantia milionária, a ser paga no crédito, no débito e até em bitcoins. Cerca de R$ 4,6 milhões foram depositados em parcelas para diferentes contas bancárias, com registros no Rio de Janeiro, em São Paulo, Santa Catarina e até na Bahia.

Mesmo com o pagamento da fortuna, Anic não foi liberada. No dia 14 de março, a filha dela, de 20 anos, registrou uma ocorrência de desaparecimento, que segue sem solução. Seis dias depois, Lourival foi preso, apontado como o mentor do crime.

