Caso Arthur: Polícia Civil conclui investigações sobre morte de menino em Tabira e indicia casal

A- A+

Foram concluídas as investigações sobre a morte do menino Arthur Ramos Nascimento, de 2 anos, assassinado em 16 de fevereiro, na cidade de Tabira, no Sertão de Pernambuco.



A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Estado (PCPE) e Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) nesta segunda-feira (17).



De acordo com a nota divulgada, com o fim das investigações foram indiciados por homicídio o casal Antônio Lopes Severo, conhecido por Frajola, e Giselda da Silva Andrade.



O inquérito policial foi remetido ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE).



Outros detalhes como motivação do crime e causa da morte - apontada em laudo -, não serão divulgados pela SDS.



"Sobre o laudo pericial, esse é um documento que faz parte do processo de investigação e é anexado ao inquérito", informou o comunicado.



Relembre o caso

O menino Arthur Ramos Nascimento estava sob a responsabilidade de Antônio Lopes e Giselda da Silva.

A mãe da criança, identificada como Giovana Ramos, teria deixado o filho com os suspeitos desde dezembro de 2024, sob alegação de estar em busca de emprego em João Pessoa, na Paraíba. O casal não tinha parentesco com mãe e filho.



No dia 16 de fevereiro, segundo informações da PCPE, o menino foi socorrido para um hospital de Tabira com diversas lesões no corpo. Ele não resistiu e morreu na unidade de saúde. Os suspeitos fugiram em seguida.



À época, em entrevista à Radio Pajeú, a delegada Joedna Soares, responsável pelas investigações, informou que a perícia apontou indícios de violência sexual no corpo de Arthur.



A delegada também confirmou que o casal já tem passagem pela polícia e foi preso anteriormente por envolvimento em crimes como tráfico e homicídio.

Prisão do casal e morte de um dos suspeitos

Após diligências, uma ação integrada entre as Polícias Civil e Militar de Pernambuco resultou na prisão do casal suspeito de ter matado o menino Arthur Ramos.



Antônio Lopes e Giselda da Silva foram localizados dois dias depois, em 18 de fevereiro, na zona rural de Carnaíba, também no Sertão do Pajeú.

A dupla foi conduzida sob custódia, por um comboio policial, para a Delegacia de Polícia de Tabira, responsável pela investigação do caso, atraindo centenas de pessoas diante da unidade policial.

Casal suspeito de matar o menino Arthur preso antes do linchamento | Foto: Redes Sociais/Reprodução

Segundo nota das polícias, antes de chegar à Delegacia de Tabira, "um grande grupo de populares arrebatou um dos presos da equipe policial e passou a realizar seu linchamento".



Antônio chegou a ser encaminhado ao Hospital Municipal Dr Luiz José da Silva Neto, em Tabira, mas não resistiu e morreu.



Na ocasião, Giselda passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada. A unidade prisional onde ela está não foi divulgada.

Polícia investiga linchamento

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que instaurou um inquérito para apurar o linchamento e identificar quem participou da ação que resultou na morte de Antônio Lopes Severo.

Além disso, a corporação informou que a conduta do policiamento também será apurada.

Veja também