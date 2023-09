Caso Camaragibe: policiais que atuaram na ocorrência prestam depoimento no GOE

A- A+

Os agentes do 2º Batalhão da Polícia Militar, soldado Pablo Diego da Silva Batista e a 3º sargento Telma de Paula Carolino, prestaram depoimento na manhã desta quarta-feira (27), na sede do Grupo de Operações Especiais (GOE), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife.

Os dois atuaram na ocorrência do Caso Camaragibe, onde oito pessoas foram mortas e quatro foram feridas, durante ação policial no bairro de Tabatinga, na madrugada do dia 14 de setembro.

Os dois fazem parte da primeira equipe policial que chegou em Paudalho e encontraram os corpos da mãe e da companheira de Alex Silva, que estava sendo procurado pela polícia e foi responsável pela morte de dois agentes da PMPE.

Os dois agentes foram procurados pela imprensa, após saírem da sede do GOE, mas se recusaram a falar com a imprensa, apenas confirmaram a informação acima prestada.

