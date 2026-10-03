Caso Christa Pike: chefe de sistema prisional do Tennessee renuncia após execução fracassada

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O chefe do sistema prisional do Tennessee (EUA) está renunciando, anunciou o governador Bill Lee neste sábado, 3, na primeira grande mudança de equipe desde a execução fracassada de Christa Pike, que a deixou inconsciente e respirando por aparelhos em um hospital.

Frank Strada, comissário do Departamento de Correção, deixará o cargo este mês, disse Lee. Alguns dos colegas republicanos do governador e outros funcionários eleitos estavam pressionando por uma mudança na liderança.

Foi a segunda vez desde maio que o Tennessee não conseguiu executar um prisioneiro que aparentemente estava a momentos da morte.

Strada afirmou, em um comunicado, que renuncia pensando "no melhor interesse dos cidadãos do Tennessee", enquanto uma avaliação independente determina o que aconteceu na quarta-feira, quando o Estado não conseguiu executar Christa Pike, apesar de administrar duas doses de uma droga letal.

"Acredito que esta revisão é totalmente apropriada e necessária, e estou ansioso para fazer tudo que puder para ajudar a determinar exatamente o que ocorreu", disse Strada.

Christa, agora com 50 anos, tinha 18 quando ela e seu namorado torturaram e mataram uma colega de classe, Colleen Slemmer, durante um acesso de ciúmes em 1995. Ela se tornou uma das mulheres mais jovens a ser enviada para o corredor da morte.

Christa foi levada a um hospital na quarta-feira à noite, onde estava respirando por aparelhos de ventilação e inconsciente nas horas seguintes à tentativa de execução, disseram seus advogados em um documento judicial na sexta-feira.

A equipe do hospital estava trabalhando para salvar a vida de Christa e, até o final da quinta-feira, estava tentando remover de seu organismo as duas doses de pentobarbital, substância que o Estado usa para executar prisioneiros, disseram os advogados.

A chocante falha deixou ambos os lados do debate sobre a pena de morte exigindo respostas. Lee ordenou uma análise independente e suspendeu novas execuções. Strada disse acreditar que o estado "cumpriu suas responsabilidades de acordo com o protocolo estabelecido."

A equipe legal de Christa acolheu a saída de Strada, mas disse que isso "não ajuda Christa em nada agora."

"O que aconteceu com ela na quarta-feira reflete uma falha sistêmica que vai muito além de qualquer pessoa", a equipe de quatro advogados disse. "Esperamos que o pedido do governador por uma revisão completa e independente exponha os problemas profundos dentro de todo o sistema de pena de morte do Tennessee "

Os advogados de Pike disseram acreditar que problemas com as linhas intravenosas fizeram com que o pentobarbital fluísse para seu corpo em vez de sua corrente sanguínea.

Em maio, o Tennessee interrompeu a execução de Tony Carruthers depois que a equipe colocou uma linha intravenosa em seu braço direito, mas não conseguiu uma linha intravenosa secundária. O governador ordenou que os oficiais esperassem pelo menos um ano antes de tentar executá-lo novamente.

Strada assumiu o Departamento de Correção em janeiro de 2023, após servir como diretor adjunto do Departamento de Correções do Arizona. No final de 2024, ele anunciou que o Tennessee estava mudando seu protocolo de injeção letal e usaria apenas pentobarbital.

Quatro pessoas foram executadas no Tennessee desde 2025, de acordo com o Departamento de Correção.

Quando Strada estava no Arizona, o estado retomou as execuções em 2022, após um hiato de quase oito anos, na sequência de críticas a uma execução de 2014 que durou cerca de duas horas, bem como dificuldades na obtenção de certos medicamentos.

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