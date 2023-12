Caso de nova variante da Covid em Pernambuco é de mulher do Recife; SES lembra necessidade de vacina

A- A+

Pernambuco registrou o primeiro caso da linhagem JN.1 (Pirola) da variante ômicron do vírus da Covid-19. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) informou nesta quinta-feira (29), a paciente é uma mulher de 49 anos residente do Recife. A amostra dela foi coletada em 11 de dezembro, e a análise genômica, processada pelo Instituto Aggeu Magalhães (IAM/Fiocruz-PE).

O Aggeu Magalhães realizou o processamento de 46 amostras coletas em seis cidades pernambucanas: Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Ouricuri, Paulista e Salgueiro. Desse total, 30 amostras foram processadas com qualidade e todas identificadas como da linhagem e sublinhagens da Ômicron.

A JN.1 é considerada uma “variante de interesse”, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), devido a sua transmissão acentuada. Apesar disso, a cepa, conhecida como Pirola, não representa grande risco à saúde pública.

A SES-PE reforça que recomendou, no início de dezembro, a aplicação de imunização de reforço com a vacina bivalente para pessoas com mais de 60 anos e imunocomprometidos acima de 12 anos com a última dose da vacina há mais de 6 meses.

Atualmente, a cobertura da vacina bivalente contra Covid-19 está em 15,08% em Pernambuco.

"A SES-PE seguirá monitorando o cenário epidemiológico para Covid-19, assim como o acompanhamento da circulação de variantes da doença no território pernambucano, em parceria com o Instituto Aggeu Magalhães", disse a pasta.

A secretaria também destaca que as medidas não farmacológicas, aliadas à vacinação, são importantes para evitar possíveis riscos da Covid-19 e suas sequelas.

"Recomenda-se a lavagem frequente das mãos, uso de máscaras se houver sintomas respiratórios e, se possível, que sejam evitadas aglomerações", completa.



