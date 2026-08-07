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SAÚDE Caso de sarampo em parque da Universal Studios, nos EUA, acende alerta de autoridades Visitantes que passaram pelo complexo temático em 26 de julho devem conferir a vacinação e observar possíveis sintomas até 16 de agosto

O Universal Studios Hollywood, nos Estados Unidos, emitiu um alerta aos visitantes depois que uma pessoa com diagnóstico confirmado de sarampo esteve no parque temático no dia 26 de julho. De acordo com o site americano "TMZ", o Departamento de Saúde Pública do Condado de Los Angeles orienta que todas as pessoas que passaram pelo local entre 10h e 21h daquela data verifiquem se estão com a vacinação em dia e fiquem atentas ao aparecimento de sintomas até 16 de agosto.

Em nota reproduzida pelo "TMZ", um porta-voz do Universal Studios Hollywood afirmou que a empresa está colaborando com as autoridades sanitárias. "A segurança de nossos visitantes e membros da equipe é nossa maior prioridade. Fomos recentemente informados de que um visitante com um caso confirmado de sarampo esteve no Condado de Los Angeles, incluindo nosso parque temático, em 26 de julho de 2026. Estamos trabalhando com o Departamento de Saúde Pública e seguindo suas orientações", declarou.

Segundo as autoridades de saúde, o sarampo pode ser transmitido pelo ar quando uma pessoa infectada tosse ou espirra. O vírus também é capaz de permanecer no ambiente por até duas horas após a saída do paciente. Entre os principais sintomas estão febre, tosse, coriza, olhos avermelhados e manchas pelo corpo.

Ainda de acordo com o "TMZ", o alerta ocorre em meio ao avanço dos casos da doença nos Estados Unidos. Mais de 2,3 mil infecções já foram registradas no país em 2026, o maior número anual desde 1991.

Casos no Brasil

No Brasil, um pequeno surto de sarampo levou o Ministério da Saúde a recomendar a revacinação de todas as pessoas e implementar uma "dose zero" para bebês com menos de um ano na capital de São Paulo, em São Bernardo do Campo e em Guarulhos. O cenário preocupa pelo risco de reintrodução do vírus numa região de elevada concentração populacional e baixa cobertura vacinal, mas, por enquanto, não significa que o país vá perder o certificado de livre do sarampo.

Segundo o Ministério da Saúde, ao todo foram confirmados 17 casos do sarampo no Brasil em 2026: um na cidade do Rio de Janeiro, 13 em São Paulo, dois em São Bernardo do Campo e um em Guarulhos. Três foram encerrados sem risco de disseminação, incluindo o do Rio, e outros 14 permanecem em acompanhamento nas três cidades paulistas.

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