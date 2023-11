A- A+

MORTES NA COMUNIDADE DO DETRAN Presos pela Polícia Judiciária, policiais do Bope vão passar por audiência de custódia no Recife Agentes podem ser liberados ou ter prisão temporária convertida em preventiva

Presos em flagrante pela Polícia Juciária nessa terça-feira (22), os agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) envolvidos na ocorrência policial na comunidade do Detran, na Iputinga, Zona Oeste do Recife, que resultou na morte de dois homens, aguardam audiência de custódia, no Fórum Rodolfo Aureliano, no bairro de Joana Bezerra, região entro do Recife.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), foram a presos nove agentes - cinco soldados, dois cabos e dois sargentos. A partir do resultado da audiência, se saberá se os PMs serão liberados ou se vão passar por punições, podendo ser advertidos, presos preventivamente, no presídio militar, ou excluídos da corporação caso tenha acontecido alguma falha na conduta deles.

A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco não faz prisão por crime, mas realiza a investigação da disciplina dos agentes, de acordo com os regimentos das corporações.

“A gente faz a investigação preliminar para reunir o máximo de elementos possíveis, antes de instaurar o processo disciplinar e individualizar as condutas, para que se inicie o processo legal, com direito ao contraditório e, ao final, a comissão delibera se [o processo] vai para o corregedor ou auxiliar militar. Depois vai para a assessoria e, em seguida, vem para mim. É um processo técnico e burocrático”, explica a corregedora geral da SDS, Mariana Cavalcanti, explica o procedimento.

“A gente recebeu a ordem de prisão em flagrante dos PMs por invasão a domicílio e o inquérito de investigação de homicídio do DHPP, e será instaurado outro inquérito por desvio de conduta em relação ao desvio da missão que estava planejada. A gente vai apurar tudo isso. Nós investigamos as tipificações disciplinares, que são diferentes das criminais. Ao final, veremos o que cada um [dos policiais] vai responder”, complementa.

Somente este ano, a Corregedoria analisou 2.300 casos. Desse total, foram excluídos 51 policiais militares, 14 civis e três bombeiros.

Para a população realizar a denúncia, a Corregedoria da SDS disponibiliza a sede, que funciona 24 horas e fica na Avenida Conde da Boa Vista, 428. Também é possível entrar em contato pelo 981) 3184-2714 ou pelo e-mail [email protected].

