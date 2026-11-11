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Notícias Caso do lutador preso por espancar vizinhas: condomínio pode expulsar morador violento? Entenda Justiça determinou que Lucas Portela deixe apartamento em 15 dias; especialistas explicam quando comportamento antissocial pode levar à retirada de moradores e por que medida é mais difícil para proprietários

A decisão da Justiça do Rio de determinar que o lutador de jiu-jítsu Lucas Portela Fontana Gomes, de 32 anos, preso por espancar duas vizinhas na Tijuca, deixe o apartamento onde mora em até 15 dias abre uma discussão que vai além do caso: um condomínio pode expulsar um morador violento, mesmo que ele seja proprietário do imóvel? A resposta não é simples.



Embora a legislação brasileira preveja multas para condôminos com comportamento antissocial, a possibilidade de afastá-los definitivamente do prédio depende de uma interpretação da lei que ainda divide especialistas e tribunais.

A ordem de desocupação foi expedida na noite de terça-feira pelo juiz Antonio Luiz da Fonseca Lucchese, da 44ª Vara Cível da Capital, após uma ação ajuizada pelos proprietários do imóvel alugado ao lutador.

O magistrado considerou que a gravidade das agressões e o risco de Lucas voltar ao prédio, caso seja colocado em liberdade, justificam a medida urgente. A decisão estabelece prazo de 15 dias para a retirada dos pertences, por intermédio de outra pessoa, e autoriza o despejo compulsório, com uso de força policial e arrombamento, se necessário.





Advogado do condomínio, André Luiz Junqueira explica que, diante da gravidade das agressões, a administração do prédio cobrou dos proprietários do apartamento a adoção de medidas judiciais para retirar o lutador do imóvel. Como Lucas é inquilino, a ação de despejo permite buscar o encerramento do contrato de locação por infração legal ou contratual.

"O condomínio exigiu que o proprietário despejasse imediatamente, porque os atos que foram cometidos por ele já dão base para uma infração contratual grave", afirma Junqueira.

Segundo o advogado, a diferença está no vínculo do morador com o imóvel. Como Lucas é inquilino, os proprietários podem pedir a rescisão do contrato por infração legal ou contratual. Caso fosse dono do apartamento, a discussão envolveria uma restrição judicial ao direito de usar a propriedade.

"[Quando se trata de um inquilino] Se desfaz o contrato. É muito mais fácil e mais célere, do ponto de vista jurídico", diz.

Mas e quando o morador violento é o proprietário do apartamento? Nesse caso, a solução é mais complexa. Por mais que a Justiça possa determinar seu afastamento em situações excepcionais, a legislação não prevê expressamente a expulsão de condôminos antissociais, o que abre espaço para diferentes interpretações nos tribunais.

Um condomínio pode expulsar um morador que é dono do apartamento?

Sim, em circunstâncias excepcionais, mas a possibilidade não está expressamente prevista na legislação. O artigo 1.337 do Código Civil, principal dispositivo sobre o comportamento antissocial em condomínios, estabelece multas para moradores que descumprem reiteradamente seus deveres.

A penalidade pode chegar a cinco vezes o valor da contribuição condominial, mediante aprovação de três quartos dos demais condôminos. Em casos de comportamento antissocial reiterado que inviabilize a convivência, a multa pode alcançar dez vezes esse valor. O texto, porém, não prevê a expulsão.

Para o advogado Arnon Velmovitsky, presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB-RJ, a letra da lei dificulta a resposta dos condomínios a situações extremas. Além de considerar elevado o quórum exigido para determinadas multas, de dois terços dos condôminos, ele critica a ausência de previsão expressa para afastar moradores que colocam os vizinhos em risco.

"É uma construção jurídica que tem que ser feita para tirar esse sujeito do prédio", explica.

Arnon conta que conseguiu na Justiça o afastamento de um morador de um condomínio em Ipanema, na Zona Sul, após reunir provas de uma série de comportamentos que comprometiam a segurança e a convivência no edifício. De acordo com o advogado, o homem usava drogas, provocava incêndios e circulava nu pelas áreas comuns do prédio.

Na mesma linha, o advogado imobiliário Daniel Campanario ressalta que a discussão ainda está longe de ser pacificada nos tribunais. A expulsão, segundo ele, não significa que o proprietário perderá o apartamento, mas que poderá ficar impedido de morar nele ou frequentar o edifício.

"A exclusão ou afastamento de morador antissocial é medida excepcional, admitida pela Justiça em situações graves e reiteradas que tornem inviável a convivência condominial", afirma.

André Luiz Junqueira reforça a distinção: mesmo afastado judicialmente, o proprietário mantém a titularidade do bem, podendo, por exemplo, vendê-lo ou alugá-lo.

"Ele continuaria como dono do imóvel, mas sem poder utilizar, sem poder conviver", resume.

Uma única agressão grave pode justificar a expulsão?

Embora o histórico de reincidência seja um dos principais elementos considerados pela Justiça, especialistas avaliam que episódios de violência extrema podem justificar medidas urgentes, mesmo sem uma sequência de advertências e multas. Nesses casos, o risco concreto aos demais moradores pode pesar mais do que o número de ocorrências anteriores.

Arnon considera que as agressões atribuídas ao lutador da Tijuca ultrapassam os limites toleráveis da convivência condominial.

"Ele extrapolou qualquer limite, oferece risco aos demais. Vai inibir os condôminos ao uso das suas propriedades", afirma.

Daniel Campanario observa que, em regra, o afastamento de um proprietário exige a demonstração de comportamentos graves e reiterados, além de medidas anteriores adotadas pelo condomínio, como notificações e multas. A possibilidade de uma única ocorrência justificar a exclusão, entretanto, deve ser avaliada conforme a gravidade e as circunstâncias do caso.

"Quando há agressões físicas, ameaças de morte ou risco concreto aos funcionários e moradores, diversos tribunais têm admitido tutela de urgência para afastamento antes mesmo da sentença", pontua.

A decisão contra Lucas se baseou justamente nessa avaliação de risco. O juiz considerou que uma eventual soltura poderia permitir o retorno do lutador ao prédio, obrigando as vítimas a conviver novamente com o homem acusado de agredi-las. A ordem de despejo, porém, ainda é provisória e não representa o julgamento definitivo da ação.



Como o condomínio deve agir para retirar um morador violento?

O primeiro passo, segundo Arnon, é reunir provas do comportamento que compromete a segurança ou a tranquilidade dos moradores. Registros no livro de ocorrências, fotografias, vídeos, mensagens encaminhadas ao síndico e notificações ajudam a demonstrar que o problema ultrapassa uma desavença isolada.

O especialista distingue situações de perturbação recorrente, como festas constantes e outras violações das regras de convivência, de episódios de violência capazes de colocar moradores em perigo imediato. Nos primeiros casos, advertências e multas podem integrar o histórico apresentado à Justiça. Nos mais graves, medidas urgentes podem ser necessárias.

A decisão de buscar o afastamento judicial de um condômino normalmente deve passar pela assembleia, responsável pelas deliberações coletivas do edifício. Arnon, porém, sustenta que, diante de risco imediato, o síndico pode precisar agir antes da reunião dos moradores.

"Em determinadas situações, ele deve tomar a atitude e depois convocar a assembleia", afirma.

Daniel também destaca a importância da aprovação dos condôminos e do caráter excepcional da medida, que depende de decisão judicial. A necessidade e a forma dessa autorização podem ser discutidas conforme o caso, especialmente quando houver pedido urgente de proteção.

No episódio da Tijuca, o condomínio optou por cobrar uma providência dos proprietários do apartamento. A solução permitiu recorrer à Lei do Inquilinato, que autoriza o encerramento do contrato em decorrência de infração legal ou contratual, sem a necessidade de uma ação específica de exclusão de proprietário.

Qual é a diferença entre despejo e expulsão por comportamento antissocial?

A principal diferença está no direito que o morador possui sobre o imóvel. No despejo, o proprietário pede à Justiça a retomada de um apartamento alugado, por motivos previstos na legislação, como falta de pagamento ou descumprimento contratual. Já no afastamento de um proprietário antissocial, não existe contrato de locação a ser rescindido.

Nesse segundo cenário, a Justiça precisa ponderar o direito de propriedade e os direitos dos demais moradores à segurança, ao sossego e à convivência. O resultado pode ser a proibição de o proprietário permanecer ou frequentar o condomínio, sem que ele deixe de ser dono do apartamento.

Para Arnon, a dificuldade está justamente na ausência de previsão expressa de expulsão no Código Civil. O artigo 1.337 foi concebido para impor multas, mas, em circunstâncias extremas, as penalidades financeiras podem não ser suficientes para interromper comportamentos violentos.

Daniel acrescenta que a restrição ao uso da propriedade deve ser adotada somente quando outras providências se mostrarem insuficientes ou quando a gravidade da situação justificar proteção imediata.

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