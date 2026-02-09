A- A+

CASO EPSTEIN Caso Epstein: Ghislaine Maxwell diz que só limpará nome de Trump se ele lhe der indulto Os democratas disseram que isso foi um esforço descarado de Maxwell para que Trump encerrasse sua sentença de prisão

Ghislaine Maxwell, a ex-namorada de Jeffrey Epstein, recusou-se a responder perguntas de legisladores da Câmara em um depoimento nesta segunda-feira, 9, mas um advogado de Maxwell disse aos legisladores que, se o presidente dos Estados Unidos Donald Trump lhe concedesse indulto, ela estaria disposta a testemunhar que nem Trump nem o ex-presidente Bill Clinton eram culpados de irregularidades em seus relacionamentos com Epstein, de acordo com legisladores democratas e republicanos que saíram da reunião a portas fechadas.

Os democratas disseram que isso foi um esforço descarado de Maxwell para que Trump encerrasse sua sentença de prisão. "Está muito claro que ela está fazendo campanha por clemência", afirmou a deputada Melanie Stansbury, uma democrata do Novo México.

Outro legislador democrata, o deputado Suhas Subramanyam, descreveu o comportamento de Maxwell durante a curta chamada de vídeo como "robótico" e "sem remorso".

Trump não descartou conceder clemência a Maxwell, mas a resistência republicana a essa ideia rapidamente aumentou depois que Maxwell fez o apelo.

*Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



Veja também