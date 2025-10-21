A- A+

luto Caso Ester: após encontrarem o corpo da menina, moradores protestam em São Lourenço da Mata O corpo da menina de 4 anos, que estava desaparecido desde a última segunda-feira (20), foi localizado na cacimba de uma casa

As buscas pela menina Ester, de 4 anos, terminaram nesta terça-feira (21), quando o corpo foi encontrado na cacimba de uma casa da comunidade Ettore Labanca, em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife (RMR).

A criança estava desaparecida desde a tarde dessa segunda-feira (20). Ela foi vista pela última vez no Campo do Pixete, que fica em frente à casa onde o corpo foi localizado.

Como foi a procura

Ester foi encontrada por familiares e vizinhos que faziam junto com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar a procura pela garota nos arredores da comunidade. Havia uma suspeita de que ela poderia ter caído em uma área de matagal ou do rio, por isso as buscas foram divididas.

De acordo com moradores que participaram da procura, um grupo suspeitou da cacimba fechada e pulou o muro da casa. Ao abrir o poço, foi possível localizar Ester, já sem vida.

Corpo da menina foi encontrado dentro de uma cacimba | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Os vizinhos chegaram a arrombar a porta da casa e relataram que os moradores não se encontravam mais no local.

Tumulto

Revoltados com a situação que envolveu a morte da criança, moradores do local tentaram invadir a casa que Ester foi encontrada.

No ponto máximo de tensão, dez viaturas da Polícia Militar reforçaram a segurança e impediram a entrada no imóvel. Balas de borracha foram disparadas na direção dos moradores, causando um tumulto nos arredores do Campo do Pixete.

Uma viatura da PMPE chegou a ser atingida e danificada no para-brisa traseiro.

Vidro de viatura da PMPE foi quebrado em protesto | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Protesto em delegacia

No final da tarde, uma parte dos moradores do bairro do Pixete foram até a Delegacia de São Lourenço da Mata. Eles receberam a informação de que o suspeito de cometer o crime com Ester estava no local. A Polícia Milita não confirmou a informação.

O comandante do 20º Batalhão da PMPE, tenente-coronel Fábio Henrique, informou que foi necessária a atuação da polícia para conter a população.

“Eles fizeram um protesto e houve a necessidade de intervenção por parte dos profissionais de segurança que estiveram presentes e nós conseguimos conter a situação. Foi feito o controle da ocorrência”, disse.

O comandante também destacou o trabalho que segue sendo realizado nas redondezas da casa na Comunidade Ettore Labanca.

“Os ânimos ainda se encontram exaltados. As pessoas estão não apenas na frente do imóvel, mas também circulando na própria comunidade. O comentário que tem é um só acerca desse episódio lamentável, mas a Polícia Militar está presente com o seguinte propósito: garantir a tranquilidade e segurança da população”, completou o tenente-coronel Fábio Henrique.

