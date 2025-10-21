A- A+

SÃO LOURENÇO DA MATA "É uma dor forte no peito", diz pai de menina encontrada morta em São Lourenço da Mata Inaldo Santos comenta o luto ao receber a notícia da morte da filha de 4 anos; tio detalha como encontrou a menina na cacimba de uma casa em São Lourenço da Mata

Luto e revolta. Inaldo Santos, pai da menina Esther Isabelly Pereira da Silva, encontrada sem vida nesta terça-feira (21) em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), expressou esses sentimentos em entrevista à Folha de Pernambuco no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste da capital pernambucana.

Trabalhador da área da construção civil, Inaldo Santos, de 37, estava em Campina Grande quando recebeu a informação do desaparecimento da sua única filha.

Com a ajuda de um amigo, ele conseguiu chegar em São Lourenço da Mata na madrugada desta terça.

O pai lembrou como era sua rotina com a filha.

“Ester não ficava quieta. Pegava meu celular, mexia para lá e para cá. Só de me lembrar me dá uma dor no peito. Hoje eu não tenho mais a minha menina do meu lado. A única filha que Deus me deu e aconteça uma tragédia dessas”, contou emocionado.

O trabalhador da construção civil não deu detalhes sobre os dois suspeitos de ter cometido o crime contra a menina. Inaldo não conhecia muito os dois homens.

Inaldo também destacou a dor que está sentindo com a perda da filha.

“Sou pai e um pai sente quando perde o filho. É uma dor no peito forte. Se a gente pudesse morrer no lugar do filho, a gente morria. Se ele chegasse e perguntasse se eu preferia que ele matasse minha filha ou eu mesmo, eu diria para deixar minha filha e me matar. Eu não tenho intriga com ninguém”, completou.

Como Esther foi encontrada?

Irmão de consideração de Inaldo, o artista José Augusto, conhecido como Nazarioh, foi a pessoa que encontrou a menina de 4 anos na cacimba de uma casa no bairro do Pixete.

José Augusto, que também estava no DHPP na noite desta terça (21), era um dos moradores que estava ajudando na busca pela menina. Por volta das 13h, ele pulou o muro da casa após receber relatos de roupas próximas à cacimba e objetos queimados ao redor.

De acordo com o tio da criança, Esther estava com os pés para cima dentro da cacimba. Ao identificar a criança, ele levantou o corpo.

José Augusto identificou lesões entre a testa e o rosto da criança, além de marcas avermelhadas na testa.





Operação policial

Em nota, a Secretaria de Defesa Social esclareceu que as forças de segurança pública foram acionadas, na segunda-feira (20), para apurar, inicialmente, o que seria o desaparecimento de uma criança, no município de São Lourenço da Mata.

O corpo da criança foi então encontrado, nesta terça-feira (21), por moradores em um poço. A retirada foi realizada por equipes do Corpo de Bombeiros, que fizeram também uma varredura completa no local.

"A Polícia Militar de Pernambuco, por meio do 20º BPM, atuou no isolamento da área e conteve a ação de populares que tentaram invadir a residência e a delegacia do município, para onde suspeitos haviam sido conduzidos inicialmente", diz o texto.

"A Polícia Civil de Pernambuco encaminhou dois suspeitos, de 28 e 31 anos, ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde prestam depoimento. As investigações seguem sob a responsabilidade da 10ª Delegacia de Polícia de Homicídios de São Lourenço da Mata", continua a nota.

