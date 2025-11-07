A- A+

GRANDE RECIFE Caso Esther: polícia prende mulher suspeita de envolvimento na morte de menina encontrada em cacimba É a terceira pessoa presa com suspeita de envolvimento no caso

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu uma mulher que seria suspeita de ter participação no caso da morte da menina Esther Isabelly Pereira da Silva, de 4 anos, que foi encontrada morta numa cacimba, no Pixete, em São Lourenço da Mata, no mês passado.

Capturada nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (7), no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, é a terceira pessoa presa com suspeita de envolvimento nesse caso.

Ao chegar numa viatura policial, por volta das 7h, à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife, a mulher identificada como Uilma, disse apenas que a prisão era injusta. "Eu sou inocente", alegou ela.

Criança de 4 anos, identificada como Esther, foi encontrada morta em São Lourenço da Mata | Foto: Arquivo pessoal

O que ela teria feito?

Essa mulher teria tido um relacionamento com Fernando Santos de Brito, que foi preso no dia 21 de outubro, junto com Fabiano Rodrigues de Lima. Os dois são os principais suspeitos de terem cometido o assassinato da criança. Uilma teria faxinado a casa onde tudo aconteceu, logo após o crime.

"Não se nega que fizeram uma faxina após o assassinato de Esther. Os dois suspeitos colocaram a Uilma nessa cena do crime, dizendo que ela ajudou a fazer toda a faxina, que foi uma ideia dela", explicou o delegado Eduardo Cavalcanti, que efetuou a prisão da mulher.

"A posteriori, a Polícia Civil, junto com o Instituto de Criminalística, fez uma série de perícias, inclusive, com amostras de sangue. Muito desse sangue se mostra mesmo com o luminol. Mesmo se esfregar e passar água sanitária, se deixam outros vestígios, já que não existe crime suspeito", complementou ele.

A perícia citada pelo delegado ainda não foi concluída. Em depoimento anterior, ela teria dito à polícia que limpou a casa porque os companheiros iriam entregar a residência. Eles estavam há menos de um mês naquele lugar.

Prisão

Ainda segundo o delegado Eduardo Cavalcanti, Uilma ficará presa temporariamente, por 30 dias. Esse prazo pode ser prorrogado também pelo mesmo tempo. Ela vai prestar depoimento e deve ir ao Instituto de Medicina Legal (IML) para fazer exame traumatológico.

"Findos todos os trâmites legais, ela será conduzida à Colônia Penal Feminina do Recife [no Engenho do Meio, Zona Oeste]", explica.

Com a palavra, a PCPE

A Polícia Civil de Pernambuco se pronunciou e confirmou a prisão. Por meio de nota, a corporação disse que "outras informações poderão ser repassadas em momento oportuno".

