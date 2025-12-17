A- A+

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) ofereceu denúncia, na última terça-feira (16), contra três pessoas suspeitas de envolvimento na morte da menina Esther Isabelly, de quatro anos, encontrada morta em uma cacimba.

O crime aconteceu em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, em outubro.

A denúncia foi oferecida à Vara Criminal de São Lourenço da Mata, por meio da 1ª Promotoria de Justiça Criminal do município. O MPPE não informou se novas provas foram acrescentadas ao inquérito.

Apontado como o autor do homicídio qualificado por meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa, Fernando Santos de Brito também foi denunciado pelo crime de ocultação de cadáver. A pedido do MPPE, foi mantida a prisão preventiva do principal suspeito.

Fernando morava na casa onde o corpo de Esther foi encontrado. Conforme a Polícia Civil de Pernambuco (PC-PE), vestígios de sangue da menina foram a prova absoluta que ela foi morta dentro do quarto do principal suspeito.

Por sua vez, Fabiano Rodrigues de Lima - morava na mesma casa - e Uilma Ferreira dos Santos - ex-companheira de Fernando - foram denunciados por ocultação de cadáver e fraude processual.

Uilma teria ajudado Fernando na limpeza de manchas de sangue de Esther no quarto do suspeito e teria se desfeito de alguns móveis.

Fabiano não foi indiciado pela Polícia Civil, mas atualmente deve cumprir apenas medidas cautelares.

