CRIME BRUTAL EM SÃO LOURENÇO Caso Esther: suspeitos da morte de menina deixam DHPP e vão à audiência de custódia em Jaboatão Um deles negou participação no crime, segundo apurou a reportagem da Folha de Pernambuco

Os dois suspeitos de participarem da morte da menina Esther Isabelly Pereira da Silva, de 4 anos, deixaram a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, Zona Oeste do Recife, na manhã desta quarta-feira (22).

Eles estão sendo levados à audiência de custódia, que será realizada no Fórum de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Os dois principais suspeitos, de 28 e 31 anos, saíram do DHPP por volta das 8h45. Um deles, o de 28 anos, negou participação no crime. O outro não se pronunciou.

Menina brutalmente assassinada

Esther foi encontrada por moradores, na tarde desta terça (21), morta na cacimba de uma casa, no bairro do Pixete.

Segundo a polícia, a criança desapareceu na segunda-feira (20). Próximo ao corpo foram encontrados preservativos, velas e confeitos.

A retirada foi realizada por equipes do Corpo de Bombeiros, que fizeram também uma varredura completa no local, que foi isolado para impedir que a população invadisse a casa.

Ainda de acordo com a polícia, eles foram autuados em flagrante por ocultação de cadáver com indícios suficientes de envolvimento direto ou indireto no homicídio.

O pai de Esther, o trabalhador na área da construção civil Inaldo Santos, disse que a morte da filha "é uma dor forte no peito".

