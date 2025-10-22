Caso Esther: suspeitos da morte de menina deixam DHPP e vão à audiência de custódia em Jaboatão
Um deles negou participação no crime, segundo apurou a reportagem da Folha de Pernambuco
Os dois suspeitos de participarem da morte da menina Esther Isabelly Pereira da Silva, de 4 anos, deixaram a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, Zona Oeste do Recife, na manhã desta quarta-feira (22).
Eles estão sendo levados à audiência de custódia, que será realizada no Fórum de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).
Os dois principais suspeitos, de 28 e 31 anos, saíram do DHPP por volta das 8h45. Um deles, o de 28 anos, negou participação no crime. O outro não se pronunciou.
Menina brutalmente assassinada
Esther foi encontrada por moradores, na tarde desta terça (21), morta na cacimba de uma casa, no bairro do Pixete.
Leia também
• "É uma dor forte no peito", diz pai da menina Esther, encontrada morta em São Lourenço da Mata
• Caso Esther: após encontrarem o corpo da menina, moradores protestam em São Lourenço da Mata
Segundo a polícia, a criança desapareceu na segunda-feira (20). Próximo ao corpo foram encontrados preservativos, velas e confeitos.
A retirada foi realizada por equipes do Corpo de Bombeiros, que fizeram também uma varredura completa no local, que foi isolado para impedir que a população invadisse a casa.
Ainda de acordo com a polícia, eles foram autuados em flagrante por ocultação de cadáver com indícios suficientes de envolvimento direto ou indireto no homicídio.
O pai de Esther, o trabalhador na área da construção civil Inaldo Santos, disse que a morte da filha "é uma dor forte no peito".