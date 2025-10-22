A- A+

INVESTIGAÇÃO Caso Esther: o que se sabe sobre a morte da menina de 4 anos Até o momento, dois homens suspeitos de envolvimento na morte da criança foram detidos

A morte da menina Esther Isabelly Pereira da Silva, de 4 anos, chocou e gerou revolta no município de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, na terça-feira (21).

O caso, que está sendo investigado pela 10ª Delegacia de Polícia de Homicídios do município, tem uma série de lacunas que ainda deverão ser elucidadas durante o processo.

Até o momento, dois homens suspeitos de envolvimento na morte da criança foram detidos. Os suspeitos foram autuados em flagrante por ocultação de cadáver.

De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), existem indícios suficientes de envolvimento direto ou indireto no homicídio. No entanto, os detalhes não foram divulgados pelo órgão de segurança.

Apesar da prisão dos suspeitos, alguns pontos sobre o desaparecimento e morte da criança seguem em aberto.

O que se sabe até agora sobre a morte da menina Esther

O corpo de Esther foi encontrado em uma cacimba localizada em uma residência nas proximidades da casa da menina, na comunidade Ettore Labanca, em São Lourenço da Mata.

A casa também é próxima ao Campo do Pixete, onde a menina estava na noite da segunda-feira (20), quando o desaparecimento foi registrado.

Esther, de 4 anos, foi encontrada morta em São Lourenço da Mata | Foto: Arquivo pessoal

Esther foi localizada por familiares e vizinhos que, em conjunto com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, realizavam a procura nos arredores da comunidade.

De acordo com moradores que participaram da busca, um grupo suspeitou da cacimba fechada após receber relatos de roupas próximas ao poço e objetos queimados ao redor.

Como Esther foi encontrada?

Irmão de consideração do pai de Esther, o artista José Augusto, conhecido como Nazarioh, foi a pessoa que encontrou a menina, por volta das 13h da terça-feira (21), já sem vida.

Os vizinhos chegaram a arrombar a porta da casa e relataram que os moradores não se encontravam mais no local.

Segundo o tio da criança, Esther estava com os pés para cima dentro da cacimba. José Augusto chegou a identificar lesões entre a testa e o rosto da criança.

A retirada do corpo da criança foi realizada por equipes do Corpo de Bombeiros, que fizeram também uma varredura completa no local.

"A Polícia Militar de Pernambuco, por meio do 20º BPM, atuou no isolamento da área e conteve a ação de populares que tentaram invadir a residência e a delegacia do município, para onde suspeitos haviam sido conduzidos inicialmente", diz a nota da SDS.

Criança foi retirada do local pelo Corpo de Bombeiros | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O que permanece em aberto no caso da menina Esther

A forma como Esther desapareceu segue em aberto. De acordo com informações iniciais fornecidas pela mãe da menina para a Polícia, Esther estaria brincando no Campo do Pixete quando foi levada à força por um homem.

Confira o local onde o corpo foi encontrado e a distância para o Campo do Pixete

Segundo a responsável, o momento teria sido presenciado pelo irmão da criança, de 8 anos, que acompanhava a menina na brincadeira.

Causa da morte de Esther

Até o momento, a causa da morte da menina segue desconhecida. O corpo de Esther, que foi liberado do Instituto Médico Legal (IML) do Recife no final da manhã desta quarta-feira (22), passou por perícia. O exame irá revelar a causa da morte da criança.

Prisão dos suspeitos de envolvimento no caso Esther

Dois homens, de 28 e 31 anos, foram autuados em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver.

Segundo a SDS, as investigações seguem em andamento para apurar todas as circunstâncias do caso e não estão descartadas outras tipificações penais.

A SDS ainda aponta que o “resultado das perícias e das escutas especializadas já iniciadas será fundamental para o esclarecimento completo dos fatos e para a individualização das responsabilidades”.

Suspeitos foram encaminhados para o DHPP | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Após a conclusão dos procedimentos legais, os suspeitos foram encaminhados para audiência de custódia que deverá ser realizada na tarde desta quarta.

Na saída do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, Zona Oeste do Recife, um dos suspeitos negou envolvimento com o crime. O outro homem não falou com a imprensa.

Pai de Esther estava viajando

Trabalhador da área da construção civil, o pai da menina, Inaldo Santos, de 37 anos, estava em Campina Grande, na Paraíba, quando recebeu a informação do desaparecimento da sua única filha.

Com a ajuda de um amigo, ele conseguiu chegar a São Lourenço da Mata na madrugada da terça. O pai lembrou como era sua rotina com a filha.

“Ester não ficava quieta. Pegava meu celular, mexia para lá e para cá. Só de me lembrar me dá uma dor no peito. Hoje eu não tenho mais a minha menina do meu lado. A única filha que Deus me deu e aconteça uma tragédia dessas”, contou emocionado em entrevista à Folha de Pernambuco.

Caso gerou revolta na população

Ainda na tarde da terça-feira (21), moradores da localidade onde a menina morava chegaram a tentar invadir a casa onde Esther foi encontrada.

No ponto máximo de tensão, dez viaturas da Polícia Militar precisaram reforçar a segurança e impedir a entrada no imóvel.

Balas de borracha foram disparadas na direção dos moradores, causando um tumulto nos arredores do Campo do Pixete. Uma viatura da PMPE chegou a ser atingida e danificada no para-brisa traseiro.

No final do dia, moradores se deslocaram até a Delegacia de São Lourenço da Mata após receberem a informação de que o suspeito de cometer o crime com Esther estava no local.

O comandante do 20º Batalhão da PMPE, tenente-coronel Fábio Henrique, informou que foi necessária a atuação da polícia para conter a população.

“Eles fizeram um protesto e houve a necessidade de intervenção por parte dos profissionais de segurança que estiveram presentes e nós conseguimos conter a situação. Foi feito o controle da ocorrência”, afirmou.

Ao longo da noite da terça-feira, a casa foi invadida e parcialmente destruída por populares.

Casa em que a menina Esther, de 4 anos, foi encontrada morta | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Casa em que a menina Esther, de 4 anos, foi encontrada morta | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Casa em que a menina Esther, de 4 anos, foi encontrada morta | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Casa em que a menina Esther, de 4 anos, foi encontrada morta | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Casa em que a menina Esther, de 4 anos, foi encontrada morta | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Casa em que a menina Esther, de 4 anos, foi encontrada morta | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Velório e enterro de Esther

O velório da menina deverá ser realizado nesta quarta-feira, a partir das 12h, no Velório Municipal de São Lourenço da Mata, próximo à UPA da cidade. O enterro ocorre às 16h, no cemitério do município.

Despedida acontece nesta quarta, em São Lourenço da Mata | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

