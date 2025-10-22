Qua, 22 de Outubro

VIOLÊNCIA

Caso Esther: um dos suspeitos nega envolvimento no crime; outro homem não se pronunciou

De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), os homens foram autuados em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver

Suspeitos estavam no DHPP e foram encaminhados para audiência de custódiaSuspeitos estavam no DHPP e foram encaminhados para audiência de custódia - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Os homens suspeitos por envolvimento na morte da menina Esther, de 4 anos, foram encaminhados para a audiência de custódia na manhã desta quarta-feira (22).

Na saída do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, Zona Oeste do Recife, um dos suspeitos, que tem 27 anos, negou envolvimento com o crime. O outro homem, de 31 anos, não falou com a imprensa. 

De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), os homens foram autuados em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver.

O órgão de segurança também informou que as investigações seguem em andamento para apurar todas as circunstâncias do caso, não estando descartadas outras tipificações penais. 

Os resultados das perícias e das escutas especializadas já iniciadas será fundamental para o esclarecimento completo dos fatos e para a individualização das responsabilidades, ainda segundo a SDS.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

