VIOLÊNCIA Caso Esther: um dos suspeitos nega envolvimento no crime; outro homem não se pronunciou De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), os homens foram autuados em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver

Os homens suspeitos por envolvimento na morte da menina Esther, de 4 anos, foram encaminhados para a audiência de custódia na manhã desta quarta-feira (22).

Na saída do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, Zona Oeste do Recife, um dos suspeitos, que tem 27 anos, negou envolvimento com o crime. O outro homem, de 31 anos, não falou com a imprensa.

De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), os homens foram autuados em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver.

O órgão de segurança também informou que as investigações seguem em andamento para apurar todas as circunstâncias do caso, não estando descartadas outras tipificações penais.

Os resultados das perícias e das escutas especializadas já iniciadas será fundamental para o esclarecimento completo dos fatos e para a individualização das responsabilidades, ainda segundo a SDS.

