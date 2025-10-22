A- A+

luto Caso Esther: velório e sepultamento mobilizam familiares e população de São Lourenço da Mata Dezenas de pessoas acompanhar o cortejo com o corpo da menina de 4 anos, na tarde desta quarta-feira (22)

O velório e sepultamento de Esther Isabelly Pereira da Silva, menina de 4 anos, mobilizou familiares, parentes e moradores em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), nesta quarta-feira (22).

O velório da menina começou por volta das 13h, no Velório Municipal de São Lourenço da Mata.

Às 16h, o velório foi encerrado, e o corpo foi conduzido por familiares em cortejo, acompanhado por dezenas de pessoas, até o Cemitério Morada Eterna, na mesma cidade. O trajeto durou cerca de 20 minutos.

Durante o cortejo, os pais de Esther, Inaldo Santos da Silva Filho, 37 anos, e Fernanda Pereira Ramos, 34, ficaram à frente do caixão.

Os dois estavam bastante emocionados, e a mãe precisou ser amparada pelas pessoas após se sentir mal.

“Eu vou te amar para sempre”, gritava a mãe de Esther, aos prantos, quando o caixão foi colocado na gaveta.

Muito abalados, os pais de Esther não falaram após o sepultamento da filha. Familiares, amigos e moradores da região aplaudiram Esther e voltaram a cobrar por justiça.

Confira imagens do velório e sepultamento de Esther

Caso Esther

A menina Esther Isabelly Pereira da Silva desapareceu no final da tarde da última segunda-feira (20). Após grande mobilização da Comunidade Ettore Labanca, no bairro do Pixete, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) passaram a auxiliar nas buscas.

O corpo da menina foi encontrado às 13h dessa terça (21), na cacimba de uma casa em frente ao Campo do Pixete, próxima à casa da família de Esther.

Investigação

Depois de audiência de custódia no início da tarde quarta-feira (22), realizada no Fórum de Jaboatão, também na RMR, a Justiça de Pernambuco converteu em preventiva a prisão dos dois homens suspeitos de participação na morte da garota.

Segundo a justiça, os suspeitos são Fernando Santos de Brito e Fabiano Rodrigues de Lima. Os dois foram autuados pelo crime de ocultação de cadáver e serão encaminhados, inicialmente, ao Cotel, em Abreu e Lima.

A Justiça de Pernambuco informou que eles devem ser transferidos ao Presídio de Itaquitinga, na Zona da Mata do estado.

