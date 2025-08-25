A- A+

CASO FELCA Felca: suspeito por ameaças acessava e vendia dados de todas as polícias estaduais, diz delegado Suspeito pode ser transferido para São Paulo

Após um dia de cumprimento de mandados de prisão e apreensão, além de diligências, foi detido em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), nesta segunda-feira, um homem suspeito de ter ameaçado o influenciador digital Felipe Bressanim Pereira, mais conhecido como Felca. Foram apreendidos computadores e aparelhos celulares.

Caio Lucas Rodrigues dos Santos, de 22 anos, está sendo investigado por acessar e vender logins da plataforma "Polícia Ágil", da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE). Segundo as investigações, ele venderia esses acessos por cerca de R$ 40.

Um outro jovem foi detido junto com ele. Paulo Vinícius Oliveira Barbosa, 21, seria o proprietário de um computador que estava com o site aberto no momento em que a polícia chegou na casa localizada no bairro de Jardim Brasil.

Contudo, apesar das informações, o delegado da Polícia Civil de São Paulo, Guilherme Caselli, o suspeito não se trata de um grande hacker, mas sim de um mero "oportunista".

“Ele fala [em depoimento] que não faz programação. De fato, não faz. O que a gente consegue ver é que ele colhe algumas informações privilegiadas e daquilo ali faz uma oportunidade para vender o negócio. São informações sensíveis que ele conseguiu levantar, de bases de dados estatais e outras informações, não só estaduais, mas federais também”, explica.

A polícia, ainda segundo Caselli, está investigando quem são as pessoas que compravam tal serviço e qual era a intenção delas, uma vez que Caio teria afirmado durante depoimento que, além de consultar as informações, conseguia fazer alterações no banco de dados da polícia.

“Tudo isso vai ser objeto de investigação, além dos demais crimes que ele está sendo investigado também no estado de São Paulo. Tem uma possibilidade de que ele participe de uma organização com estrutura que tem um apelo, via Discord, de exploração sexual de crianças e adolescentes por meio de desafios”, complementou o delegado.

E a participação de Paulo Vinícius, qual seria?

Segundo o delegado da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, Heronides Meneses, a princípio o mandado de busca e prisão preventiva foi expedido para Gravatá, no Agreste de Pernambuco. Seria lá que Caio estaria. Além de Felca, ele teria ameaçado uma psiquiatra e uma psicóloga que aparecem no vídeo sobre adultização. Após novas diligências, o suspeito foi capturado em Olinda.

Porém, junto com ele estava Paulo Vinícius. Conforme explica Meneses, o outro jovem também adquiria os acessos à plataforma da SDS, via Telegram.

“Eles foram conduzidos à delegacia e foram autuados em flagrante pelo crime de invasão de dispositivo informático, com pena de até cinco anos, por ter invadido um dispositivo da SDS e informações sigilosas. Um deles chegou a dizer que tinha acesso a todos os sistemas das polícias, do Judiciário do Brasil, além de mandados de prisão, conseguindo, inclusive, inserir informações de qualquer indivíduo”, alegou o delegado.

“O auto foi concluído agora. Eles vão ser encaminhados para audiência de custódia. Já representei, inclusive, pela manutenção e conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva”, finalizou Heronides.

A audiência de custódia dos suspeitos acontece nesta terça-feira (26). A depender da decisão, o Judiciário de São Paulo pediu para que Caio fosse transferido para lá.

Veja também