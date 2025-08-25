A- A+

INVESTIGAÇÃO Caso Felca: "Fiquei surpresa", diz mãe de homem detido junto com suspeito de ameaçar influenciador Os dois foram presos em Jardim Brasil, Olinda, na Região Metropolitana do Recife

Após dois homens terem sido conduzidos à Delegacia de Crimes Cibernéticos, no bairro da Boa Vista, centro do Recife, na manhã desta segunda-feira (25), a mãe de um deles concedeu entrevista à Folha de Pernambuco e se mostrou surpresa com tudo o que aconteceu. Ela acredita na inocência do filho.

O alvo tem as iniciais C. L. R. S., de 22 anos. Já o amigo dele que estava na hora da captura se chama P. V. O. B., de 21 anos, e trabalha como porteiro. A operação é conduzida pela Polícia Civil de São Paulo, através do Núcleo de Observação e Análise Digital (NOAD), da 3ª Delegacia de Crimes Cibernéticos – DCCIBER, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), com apoio da Polícia Civil de Pernambuco. Eles foram capturados na casa do alvo, em Jardim Brasil, Olinda, Região Metropolitana do Recife.

A mãe de P. V. O. B., que tem 41 anos, acredita que o filho não tem ligação com as ameaças a Felca. Ela diz que durante a abordagem dos dois foi impedida de entrar na residência e que não sabe o nível de relação entre os dois jovens.

“Esse amigo alugou a casa que fica ao lado da residência do meu filho. O computador [apreendido pela polícia] é do meu filho, mas não existe nada contra ele. Eu fiquei surpresa com isso. Ele mexe com informática desde pequeno”, disse ela.





O computador que a entrevistada se refere foi apreendido pela polícia. Nele foi identificado acesso à plataforma ‘Polícia Ágil’, da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), que realiza consultas sobre viaturas, dados pessoais e criminais. O alvo, segundo a polícia, faria vendas de acessos a esse site.

“Eu fiquei sabendo agora pouco que ele [o alvo] ameaçou Felca. Meu filho é um bom menino. Não bebe, não fuma e não tem vício. Todo mundo está me ligando, surpreso com isso. Meu filho é um menino de ouro. Meu filho é contra esse trabalho de crianças [adultização] e é a favor de Felca”, complementou ela.

“O meu filho não tem nada a ver com crimes de ameaça e nem de furtar nada de ninguém. Os policiais foram lá e falaram com os vizinhos, que ficaram surpresos. Eu só estou nervosa”, finalizou ela.

Ameaças a Felca

Em recente entrevista ao jornalístico Fantástico, da TV Globo, Felca disse ter recebido ameaças de morte, desde a repercussão que tomou conta das esferas do poder. O mesmo também aconteceu com pessoas do convívio dele. A Polícia Civil de São Paulo está investigando essas intimidações.

“Eu mantenho a cautela, mas estou fazendo algo mais importante do que eu. Desculpa, mas eu não vou conseguir parar”, destacou.

Atuação do alvo nas redes

Segundo o delegado geral da Polícia Civil de São Paulo, Artur Dian, o alvo comercializava e monetizava nas redes sociais conteúdos de erotização e pornografia infantil.

Com a palavra, a SSP-SP

Os policiais continuam cumprindo diligências na RMR. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que foram cumpridos mandados de busca, apreensão e prisão temporária em investigação que apura crimes de ameaça, perseguição e associação criminosa praticados em ambiente virtual.

“As diligências foram realizadas em dois endereços previamente identificados na cidade de Olinda (PE). Em uma das residências, o investigado foi localizado e preso. No momento da abordagem, ele estava acompanhado de outro indivíduo, que também foi conduzido à delegacia por estar em situação de flagrante delito, conforme previsto no artigo 154-A do Código Penal (invasão de dispositivo informático). Durante a ação, os policiais encontraram o computador do alvo em uso. As investigações prosseguem, visando à adoção das medidas legais cabíveis”, relata o comunicado.

