Seg, 25 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda25/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
INVESTIGAÇÃO

Caso Felca: "Fiquei surpresa", diz mãe de homem detido junto com suspeito de ameaçar influenciador

Os dois foram presos em Jardim Brasil, Olinda, na Região Metropolitana do Recife

Reportar Erro
Caso Felca: "Fiquei surpresa", diz mãe de homem detido junto com suspeito de ameaçar influenciadorCaso Felca: "Fiquei surpresa", diz mãe de homem detido junto com suspeito de ameaçar influenciador - Foto: Polícia Civil/Divulgação

Após dois homens terem sido conduzidos à Delegacia de Crimes Cibernéticos, no bairro da Boa Vista, centro do Recife, na manhã desta segunda-feira (25), a mãe de um deles concedeu entrevista à Folha de Pernambuco e se mostrou surpresa com tudo o que aconteceu. Ela acredita na inocência do filho.

O alvo tem as iniciais C. L. R. S., de 22 anos. Já o amigo dele que estava na hora da captura se chama P. V. O. B., de 21 anos, e trabalha como porteiro. A operação é conduzida pela Polícia Civil de São Paulo, através do Núcleo de Observação e Análise Digital (NOAD), da 3ª Delegacia de Crimes Cibernéticos – DCCIBER, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), com apoio da Polícia Civil de Pernambuco. Eles foram capturados na casa do alvo, em Jardim Brasil, Olinda, Região Metropolitana do Recife.

A mãe de P. V. O. B., que tem 41 anos, acredita que o filho não tem ligação com as ameaças a Felca. Ela diz que durante a abordagem dos dois foi impedida de entrar na residência e que não sabe o nível de relação entre os dois jovens.

“Esse amigo alugou a casa que fica ao lado da residência do meu filho. O computador [apreendido pela polícia] é do meu filho, mas não existe nada contra ele. Eu fiquei surpresa com isso. Ele mexe com informática desde pequeno”, disse ela.

 

Leia também

• Suspeito de ameaçar Felca preso em Olinda vendia conteúdo de erotização infantil nas redes sociais

• Felca: polícia prende em Pernambuco suspeito de ameaçar youtuber que denunciou adultização

• Além da "adultização": saiba quais são os outros cinco vídeos mais vistos de Felca nas redes

O computador que a entrevistada se refere foi apreendido pela polícia. Nele foi identificado acesso à plataforma ‘Polícia Ágil’, da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), que realiza consultas sobre viaturas, dados pessoais e criminais. O alvo, segundo a polícia, faria vendas de acessos a esse site.

“Eu fiquei sabendo agora pouco que ele [o alvo] ameaçou Felca. Meu filho é um bom menino. Não bebe, não fuma e não tem vício. Todo mundo está me ligando, surpreso com isso. Meu filho é um menino de ouro. Meu filho é contra esse trabalho de crianças [adultização] e é a favor de Felca”, complementou ela.

“O meu filho não tem nada a ver com crimes de ameaça e nem de furtar nada de ninguém. Os policiais foram lá e falaram com os vizinhos, que ficaram surpresos. Eu só estou nervosa”, finalizou ela.

Ameaças a Felca
Em recente entrevista ao jornalístico Fantástico, da TV Globo, Felca disse ter recebido ameaças de morte, desde a repercussão que tomou conta das esferas do poder. O mesmo também aconteceu com pessoas do convívio dele. A Polícia Civil de São Paulo está investigando essas intimidações.

“Eu mantenho a cautela, mas estou fazendo algo mais importante do que eu. Desculpa, mas eu não vou conseguir parar”, destacou.

Atuação do alvo nas redes
Segundo o delegado geral da Polícia Civil de São Paulo, Artur Dian, o alvo comercializava e monetizava nas redes sociais conteúdos de erotização e pornografia infantil.

Com a palavra, a SSP-SP
Os policiais continuam cumprindo diligências na RMR. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que foram cumpridos mandados de busca, apreensão e prisão temporária em investigação que apura crimes de ameaça, perseguição e associação criminosa praticados em ambiente virtual.

“As diligências foram realizadas em dois endereços previamente identificados na cidade de Olinda (PE). Em uma das residências, o investigado foi localizado e preso. No momento da abordagem, ele estava acompanhado de outro indivíduo, que também foi conduzido à delegacia por estar em situação de flagrante delito, conforme previsto no artigo 154-A do Código Penal (invasão de dispositivo informático). Durante a ação, os policiais encontraram o computador do alvo em uso. As investigações prosseguem, visando à adoção das medidas legais cabíveis”, relata o comunicado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter