JUSTIÇA Caso Felca: suspeitos de invadir sistema da SDS chegam para audiência de custódia, em Olinda Audiência acontece no Fórum de Olinda

Os dois homens detidos por suspeitas de ameaçar o influenciador Felca e invadir sistema ‘Polícia Ágil’, da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), chegaram ao Fórum de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, por volta das 9h30 desta terça-feira (26).

Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, de 22 anos, foi o alvo de um mandado de busca e prisão que foi cumprido ontem (25), em Jardim Brasil, pela Polícia Civil de São Paulo com apoio da Polícia Civil de Pernambuco.

Paulo Vinícius Oliveira Barbosa, 21, foi encontrado na casa de Cayo. Eles portavam um computador que estava com o ‘Polícia Ágil’ aberto. O equipamento pertence, segundo a polícia, a Paulo Vinícius.

A previsão é de que a audiência de custódia comece por volta das 10h30. Quem comanda a sessão é o juíz José de Andrade Saraiva Filho. Ainda não há informação sobre horário de término da sessão.

