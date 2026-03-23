Caso Henry Borel: advogados de Jairinho abandonam julgamento

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Pouco depois de o julgamento começar, os advogados de Dr. Jairinho anunciaram que irão abandonar o plenário. A juíza Elizabeth Louro, que havia ordenado a suspensão da transmissão do julgamento por gravação pela imprensa, questionou o advogado Zanone Júnior se tinha certeza da decisão.

Ele respondeu:

"Absoluta".

Na plateia, houve burburinho. Os presentes começaram a cochichar e houve até um coro de “Ahhhhhh”. O representante do Ministério Público lamentou esse abandono. A defesa de Leniel Borel, que se disse triste com a decisão da defesa de Jairinho, reiterou que irá pedir que a Defensoria Pública passe a defender Jairinho em caso de novo abandono — a fala do advogado foi aplaudida pela plateia, que acabou repreendida pela juíza.

O julgamento

Logo no início, a defesa de Jairinho pediu a suspensão do julgamento para que os advogados possam ter acesso total às provas. O pedido foi feito pelo advogado Fabiano Lopes. Já o advogado Zanone Júnior, que também defende o ex-vereador, apontou “30 nulidades” no processo. Entre elas, a de que o conteúdo do notebook do engenheiro e vereador Leniel Borel, pai de Henry, foi selecionado e filtrado antes de ser disponibilizado acesso às defesas.

O argumento é baseado na análise de um perito consultado pela defesa de Jairinho, que apontou a “prévia seleção de marcadores”. Foi apontado ainda que a defesa do ex-vereador “não teve condições prazais de fazer a análise” do conteúdo de um celular da marca Xiomi. Zanone, como opção em caso de não-suspensão, sugere que o processo seja desmembrado, com julgamentos diferentes para Monique e Jairinho.

A defesa de Monique se manifestou contrariamente ao adiamento do júri.

A juíza Elizabeth Louro indeferiu os pedidos da defesa de Jairinho. Já sobre o pedido de desmembramento do julgamento, a magistrada da pontuou que a “cisão seria impossível”, já que as acusações estão “instrinsecamente vinculadas”.

Henry Borel morreu aos 4 anos, em março de 2021. O ex-vereador e então padrasto do menino, Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, responde por homicídio qualificado, tortura e coação. Monique Medeiros, é acusada de homicídio por omissão qualificado, tortura e coação. Ambas as acusações têm o agravante de as agressões terem ocorrido em ambiente familiar e a vítima ser menor de 14 anos. Se forem condenados, a pena pode chegar a mais de 50 anos de prisão para cada um.

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