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RIO DE JANEIRO Caso Henry: cabeleireira relata ligação em que menino disse à mãe que "tio" tinha dado uma "banda" Testemunha afirmou que ouviu menino "choroso" durante chamada com Monique Medeiros e perguntar se ele "a atrapalhava"

A cabeleireira de Monique Medeiros, Tereza Cristina de Souza, afirmou, nesta quinta-feira, no julgamento de Dr. Jairinho e da mãe de Henry Borel, ter ouvido o menino dizer, durante uma ligação de vídeo com a mãe, que o “tio” havia lhe dado uma “banda”.



Quinta testemunha ouvida no quarto dia do júri, ela relatou ainda que Henry estava “choroso” durante a chamada e perguntou à mãe se ele “a atrapalhava”. A sessão terminou logo depois, com o depoimento da cabeleireira do salão, e retornará amanhã às 9h.

Segundo o depoimento prestado no II Tribunal do Júri, no Centro do Rio, Tereza contou que ouviu a conversa entre Monique e o filho enquanto a mãe do menino estava no salão de beleza. De acordo com a testemunha, Henry afirmou, durante a ligação, que o “tio” havia lhe dado uma “banda”.



O episódio teria acontecido no mesmo dia em que Dr. Jairinho teria permanecido sozinho no quarto com a criança, situação mencionada anteriormente pela ex-empregada doméstica do casal, Leila Rosângela de Mattos.

A cabeleireira também relatou que, naquele mesmo dia, viu um vídeo em que Henry aparecia mancando. Ainda segundo Tereza, o menino parecia abalado durante a chamada de vídeo. Ela afirmou ter ouvido Henry perguntar à mãe se ele “a atrapalhava”, enquanto chorava.





Depois da ligação, segundo a testemunha, Monique telefonou para um homem que ela deduziu ser Dr. Jairinho e reclamou do fato de Henry ter dito que “atrapalhava”. De acordo com Tereza, o homem respondeu que iria demitir a babá porque ela era “fofoqueira”. Monique então retrucou que “quebraria tudo” caso isso acontecesse.

A testemunha também afirmou que Monique perguntou a ela se havia no shopping uma loja que vendesse câmera e recebeu orientação sobre onde poderia encontrar o equipamento. Tereza disse, porém, não saber se a compra chegou a ser realizada.

Depois dela, a manicure do salão Paloma Meireles foi a última a depor. Em oitiva que durou menos de dez minutos, ela confirma o que a cabeleireira disse, acrescentando que Monique estava exaltada, a ponto de todos no salão ouvirem.

— Ela estava exaltada — disse Paloma ao ser questionada sobre o estado da mãe do menino naquela ocasião.

O julgamento de Dr. Jairinho e Monique Medeiros chegou ao quarto dia nesta quinta-feira. Os dois respondem pela morte de Henry Borel, de 4 anos, ocorrida em março de 2021, no apartamento onde a criança morava com a mãe e o então padrasto, na Barra da Tijuca. Segundo o Ministério Público, o menino foi vítima de agressões dentro de casa. Ambos negam participação no crime.

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