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JUSTIÇA Caso Henry: defesa de Jairinho diz que ex-namoradas foram "aliciadas" por Leniel Borel Júri chega ao seu quinto dia e está previsto para ter início na manhã desta sexta-feira

O julgamento do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, e da professora Monique Medeiros entra no quinto dia nesta sexta-feira, no II Tribunal do Júri, no Centro do Rio, após uma sessão marcada por relatos de supostas agressões atribuídas ao ex-parlamentar, contradições em depoimentos e novos momentos de tensão no plenário. Para esta sexta-feira, estão previstos os depoimentos do médico-legista Luiz Airton Saavedra, que analisou os laudos cadavéricos do menino Henry Borel, e do perito Luiz Carlos Leal Prestes, da Polícia Civil.

Jairinho e Monique respondem por homicídio triplamente qualificado, tortura, coação de testemunha e fraude processual. Na chegada ao tribunal, o advogado Fabiano Tadeu Lopes voltou a desmentir testemunhas ouvidas pela acusação no quarto dia de julgamento e afirmou que a defesa pretende sustentar que ex-companheiras de Jairinho teriam sido “aliciadas” por Leniel Borel, pai de Henry.

— Ontem (quinta-feira) quem depôs foram as ex do Jairinho, que foram aliciadas pelo Leniel, e nós vamos provar isso. O Cellebrite, um equipamento (usado para perícia digital) do Estado, já provou que elas foram aliciadas pelo Leniel. Leniel foi atrás, Leniel que organizou, Leniel que levou, inclusive dentro do escritório de advocacia do advogado dele, para que elas pudessem ir na delegacia — afirmou Fabiano.

O advogado afirmou ainda que a defesa pretende questionar os laudos produzidos durante a investigação, além de alegar que houve irregularidades no andamento do caso.

— Nós vamos demonstrar categoricamente através do Celebrite. Esse software mostrou que os laudos foram transformados, modificados a partir do quinto laudo. Tudo aconteceu dentro de um sistema de, posso dizer, corrupção. Foi no mínimo imoral — declarou o advogado de Jairo.

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