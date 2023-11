Caso Henry: pai de menino lança podcast para entrevistar vítimas de violência 

A- A+

O engenheiro Leniel Borel de Almeida, pai de Henry Borel, morto em 2021 no Rio, está lançando um canal no YouTube para apresentação de um podcast em que irá entrevistar principalmente vítimas de violência. No primeiro vídeo, ele recebeu a administradora Ana Carolina Nardoni, mãe de Isabella Nardoni, morta em 2008 em São Paulo.

— Estamos na busca por justiça, verdade e apoio social e iremos dar voz aqueles que não têm. Acompanharemos pessoas incríveis com histórias de luta para a troca de conhecimentos enriquecedores e debates históricos — explica o engenheiro.

Assistente de acusação no processo em que sua ex-mulher, a professora Monique Medeiros da Costa e Silva, e o namorado dela, o ex-médico e ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, respondem pela morte de Henry, Leniel aguarda pelo júri popular do ex-casal, que ainda não foi marcado.

De acordo com o Ministério Público, Jairinho teria agido contra a criança por sadismo, para satisfazer seu prazer com o sofrimento do menino, no apartamento em que morava, na Barra da Tijuca, Zona Oeste carioca. Já Monique teria se omitido por ver vantagem financeira no relacionamento "em detrimento da saúde física e mental do seu filho". Ambos são réus por homicídio e torturas na ação que tramita no II Tribunal do Júri da capital.

Já Isabella Nardoni teria sido ferida com uma chave, estrangulada e jogada da janela do apartamento pelo pai, o autônomo Alexandre Nardoni, e pela madrasta, Ana Carolina Jatobá, no bairro de Santana, na Zona Norte paulista. O casal foi condenado a 31 e 26 anos de prisão, respectivamente, e ainda cumpre a pena pelo crime.

Veja também

conflito no oriente médio O cirurgião do hospital de Al Shifa de Gaza que não quer ver mais feridos