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JULGAMENTO Caso Henry: promotor diz que Jairinho ligou cinco vezes para Monique na madrugada da morte do menino Ao apresentar sua tese aos jurados, Fábio Vieira questionou o motivo dos contatos, já que, segundo a acusação, os dois estavam na mesma residência

O promotor Fábio Vieira afirmou, nesta quarta-feira, durante a fase final de debates no julgamento do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, e Monique Medeiros, que registros telefônicos mostram que ele fez cinco ligações para a então companheira na madrugada do dia em que Henry Borel morreu, em março de 2021.

Ao apresentar sua tese aos jurados, Vieira questionou o motivo dos contatos telefônicos já que, segundo a acusação, os dois estavam na mesma residência.

— Na madrugada do crime, Jairo liga cinco vezes para Monique. Por que se eles estavam na mesma casa? Provavelmente porque ela se trancou no quarto. O fato é que, em comum acordo, eles saem de lá — afirmou o promotor.

A declaração foi feita durante a sustentação oral da acusação, etapa em que as partes apresentam suas versões finais do caso antes da votação dos jurados.





Em outro momento, Vieira também relembrou relatos sobre as últimas horas de Henry e afirmou que a criança teria manifestado o desejo de não retornar ao apartamento onde estava Jairinho.

— No dia da morte, ele falou que queria ir para a casa da avó. Queria sair dali. E ela disse: “Não, traz para cá”. Foi mais uma entre dezenas de vezes em que ele pediu socorro à mãe — declarou.

Jairinho e Monique são julgados pela morte de Henry Borel, ocorrida em 8 de março de 2021. A previsão é que o julgamento, o mais longo da história recente do Tribunal do Júri do Rio, seja concluído ainda nesta quarta-feira.

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