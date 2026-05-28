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CASO HENRY BOREL Caso Henry: quarto dia de julgamento terá depoimento de jovem que acusa Jairinho de agressões Além de Kaylane Pereira, julgamento marca o retorno ao plenário do advogado Fabiano Lopes, que havia sofrido um infarto durante a preparação da defesa do ex-vereador

O quarto dia do julgamento de Jairo Souza Santos Júnior e Monique Medeiros pela morte do menino Henry Borel começou nesta quinta-feira com a volta ao plenário do advogado Fabiano Lopes, que havia sofrido um infarto no último sábado durante a preparação da defesa do ex-vereador.

Além do retorno do criminalista, o júri deve ouvir ao longo do dia Kaylane Pereira, filha de uma ex-namorada de Jairinho, que afirma ter sofrido agressões do então padrasto quando tinha apenas 5 anos.

Fabiano Lopes afirmou que decidiu retomar a atuação apesar da recomendação médica contrária.

— Pressão arterial está controlada, sendo assim, mesmo a equipe médica sendo contra vou voltar para liderar minha equipe — disse o advogado.

Sobre a possibilidade de participar normalmente da sessão, ele afirmou ainda que a juíza Elizabeth Machado Louro foi comunicada da situação:

— Ela já está sabendo, e segundo o que me passaram ele deixará disponível uma equipe médica.

A expectativa desta quinta-feira é grande em torno do depoimento de Kaylane Pereira, filha de Natasha — ex-companheira de Jairinho. Hoje maior de idade, a jovem vai falar publicamente pela primeira vez sobre as agressões que diz ter sofrido do então padrasto ainda na infância.

Na denúncia apresentada pelo Ministério Público em 2021, Jairinho é acusado de torturar a menina. Segundo os promotores, ele “batia com a cabeça da vítima contra diversos lugares, chutava e desferia socos contra a barriga da criança, além de afundá-la na piscina colocando seu pé sobre sua barriga, afogando-a, e de torcer seu braço”.

O depoimento da jovem acontece um dia após o terceiro dia do julgamento ser marcado por embates entre acusação e defesa, decisões favoráveis do Tribunal de Justiça à defesa de Jairinho e depoimentos considerados centrais para a acusação.

Na quarta-feira, o psiquiatra Rafael Bernardon afirmou aos jurados ter identificado em Jairinho um comportamento que, em sua avaliação, demonstraria satisfação ao causar sofrimento em crianças.

“Embora seja uma análise subjetiva minha, eu tive essa percepção e interpretação”, afirmou o especialista durante o depoimento.

A declaração provocou reação imediata da defesa do ex-vereador. O advogado Rodrigo Faucz criticou a participação do psiquiatra no júri e afirmou que ele não entrevistou Jairinho.

“É um absurdo a oitiva de um médico psiquiatra que, por conta das diretrizes éticas médicas, não poderia sequer se manifestar sobre pessoas que não foram entrevistadas”, disse o criminalista.

Ainda na quarta-feira, a médica Maria Cristina Souza Azevedo, responsável pelo atendimento de Henry no Hospital Barra D’Or na noite da morte, afirmou que o menino chegou à unidade em parada cardiorrespiratória e apresentando múltiplas marcas pelo corpo. Segundo ela, a tentativa de reanimação durou cerca de duas horas.

Durante o depoimento da médica, Monique chorou ao assistir a um vídeo de Henry dançando na casa do pai, Leniel Borel, na véspera da morte.

O julgamento acontece no II Tribunal do Júri, no Centro do Rio, e já ultrapassa 30 horas de duração somando os três primeiros dias de sessão.

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