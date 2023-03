Caso Henry: STJ nega recurso sobre retorno de Monique à cadeia

A- A+

O ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, não admitiu um recurso extraordinário do Ministério Público Federal contra a substituição da prisão preventiva de Monique Medeiros da Costa e Silva por medidas cautelares diversas. A professora, ré por torturas e homicídio do filho, responde ao processo em liberdade, enquanto seu ex-namorado, o ex-médico e ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, permanece preso preventivamente na Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira, conhecida como Bangu 8.

Na decisão, a qual O GLOBO teve acesso, o magistrado pondera que o MPF argumentou haver necessidade do retorno de Monique à cadeia, diante da “prova da existência do crime e indício suficiente de autoria” e ainda citou o perigo gerado pelo “estado de liberdade” da professora. “Ademais, ao contrário que consignou o STJ, a inequívoca comoção social gerada pelos fatos demonstra a necessidade da constrição cautelar. Ora, a recorrida, mediante conduta comissiva, permitiu que seu filho fosse torturado e assassinado pelo corréu, por motivo torpe e utilização de recurso que impossibilitasse a defesa da vítima”, disse o MPF.

No despacho, o ministro afirma que a hipótese acusatória principal contra Monique é que ela teria deixado de agir, embora pudesse, para prevenir a morte do filho. “Dada as peculiaridades do caso e diante da própria natureza da imputação, não há indício de periculosidade social da agente ou de risco de reiteração delituosa. Sem dúvida, não persistem os motivos que deram ensejo a decretação da prisão preventiva”, escreve.

Og Fernandes também destaca que o assistente de acusação do processo, o engenheiro Leniel Borel de Almeida, pai de Henry, não tem legitimidade para recorrer de concessão de habeas corpus.

Para o advogado Hugo Novais, a decisão é acertada, uma vez que Monique cumpriu o que lhe foi determinado, que foi a entrega do passaporte. Já o criminalista Thiago Minagé afirmou que o despacho é “extremamente importante para delimitação da acusação e fixação dos parâmetros que estabelecem não ser Monique acusada de praticar atos contra a vida do próprio filho. Que fique claro para todos: Monique não é acusada de ter matado o filho, e sim, não impedir que assim fizesse.”

Em novembro do ano passado, ao determinar a pronúncia de Jairinho e Monique, a juíza Elizabeth Machado Louro, do II Tribunal do Júri, afirmou que a materialidade do homicídio é demonstrada nos exames periciais oficiais juntados ao processo e ainda no laudo de reprodução simulada e no prontuário médico do atendimento recebido por Henry no Barra D’Or, naquela madrugada.

Na decisão de 29 páginas, a juíza sustentou que, embora o assistente técnico Sami El Jundi, contratado pelo ex-parlamentar, não tenha contestado a laceração hepática como causa da morte do menino, o profissional aventou as mais variadas hipóteses, sem concluir em favor de nenhuma delas.

“Relativamente à autoria do crime contra a vida, e no que concerne ao acusado Jairo, a defesa do acusado segue na mesma toada de discutir a materialidade e as lesões encontradas no corpo e seu entrelaçamento com outras possíveis causas para o evento morte. No entanto, duas evidências resultam incontrastáveis: que a vítima foi levada ao hospital para socorro médico em PCR, de madrugada, e a certeza de que somente o casal, naquele momento, encontrava-se em companhia da criança no apartamento”, escreveu a magistrada.

Na sentença, Elizabeth admitiu ainda as qualificadoras, no que concerne o homicídio imputado a Jairinho: motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. “Em princípio, não existe motivo razoável para um adulto agredir uma criança tenra, em tão pouco tempo de convívio, do qual não se tem notícia de qualquer descontentamento causado pela vítima. Muito ao contrário, publicamente o relacionamento entre acusado e vítima era tido como cordial e amoroso. Portanto, o prazer perverso e sádico na agressão pura e simples surge bem plausível, pelo que (…) deve seu exame ser submetido à íntima convicção dos jurados”.

Veja também

