Caso Ingrid Vitória: SDS investiga abordagem policial em ação que resultou na morte de suspeito

A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social (SDS) abriu investigação preliminar para apurar a abordagem dos policiais durante a prisão do suspeito de sequestro e homicídio da adolescente Ingrid Vitória, de 13 anos, em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco. Na ação policial, o sequestrador morreu.

O desfecho do caso aconteceu na manhã do último sábado (29), quando o homem foi localizado no distrito de Caraíbas, em Santa Maria da Boa Vista. Ingrid Vitória estava desaparecida desde a terça-feira (25).

A adolescente foi encontrada morta em uma área de mata após cinco dias de buscas que mobilizaram equipes especializadas da SDS e contaram com apoio da Polícia Militar da Bahia.

Segundo a SDS, o suspeito reagiu à abordagem policial e, após ser atingindo, ainda chegou a ser socorrido para um hospital da cidade, mas não resistiu e morreu.

A investigação da Corregedoria apura quais foram as circunstâncias da morte do suspeito.

Na sexta-feira (28), um helicóptero da SDS usado nas buscas caiu em Santa Maria da Boa Vista. Havia quatro ocupantes na aeronave e não houve feridos.

Em relação à investigação sobre se Ingrid Vitória teria sido vítima de violência sexual por parte do sequestrador, a SDS informou que os exames periciais "fazem parte do inquérito policial" e, por isso, "nenhuma outra informação pode ser divulgada para não atrapalhar as investigações".

A Delegacia de Santa Maria da Boa Vista prossegue com todas as apurações do caso.

Caso Ingrid Vitória: relembre

A menina Ingrid Vitória, de 13 anos, foi sequestrada por um conhecido da família enquanto voltava para casa com a mãe e o irmão. Eles estavam na cidade de Curaçá, na Bahia.

O crime aconteceu enquanto a família pegava carona com esse conhecido. No entanto, em determinado momento da viagem, o homem teria agredido e amarrado a mãe da adolescente e aproveitado o momento para levar a adolescente.

