Caso Ipojuca: criminosos achavam que jovem assassinada era informante, diz Polícia Civil

O corpo da jovem Pâmela Mirele, de 19 anos, foi encontrado na última segunda-feira (6), no distrito de Nossa Senhora do Ó, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco.

O delegado Ney Luiz Rodrigues, que atua na Delegacia de Porto de Galinhas, divulgou detalhes das investigações, em coletiva de imprensa, sobre o crime chocante.

De acordo com o delegado, a jovem foi arrastada de dentro de casa por quatro homens que compõem uma quadrilha criminosa na localidade. Uma das linhas de investigação sobre o caso é de que os criminosos achavam que ela repassava informações para a polícia.

"É uma investigação bastante complexa, em razão do medo dos familiares dela de procurar a delegacia. Isso demonstra, na verdade, o atraso das investigações. Os criminosos acreditavam na hipótese de que a jovem era informante da polícia. Por isso foram até sua casa e ela foi submetida a esse tribunal do crime, executada e enterrada no local", disse o delegado.

O lugar que ele fala é o "cemitério provisório" que Pâmela foi levada após ser retirada de dentro de casa. O corpo foi encontrado nesse local.

As investigações da Polícia Civil sobre o caso continuam. Segundo Ney Luiz, outra informação que está sendo apurada é sobre possível participação do ex-namorado da mulher assassinada. Um dos suspeitos de participação no crime foi preso ainda na segunda (6), após a Polícia Civil cumprir diligências e mandado de prisão em Nossa Senhora do Ó.

O homem, de 22 anos, conhecido como "Feio", levou os agentes policiais ao local do crime e desenterrou a ossada que seria de Pâmela Mirele. Os familiares acreditam ser ela por conta de um aparelho dentário que, possivelmente, é o de Pâmela. Os depoimentos de "Feio" fizeram com que outro possível participante, de 19 anos, fosse encontrado.

Ainda de acordo com o delegado, existe a possibilidade de participação de Pâmela na organização criminosa. Nas redes sociais, ainda segundo ele, circulava uma foto da jovem segurando uma arma de fogo.

"Nós apurávamos a participação dela nesse grupo criminoso. Além da foto dela nas redes sociais portando um revólver, durante uma ocorrência em que a polícia tentou prender um dos integrantes do grupo criminoso, ela foi encontrada dentro de um veículo roubado", ressaltou ele.

Imagens de câmeras de seguranças, segundo o delegado Ney Luiz, mostram que os suspeitos circulavam próximo ao local onde ela foi levada. Os dois homens presos ontem confessaram, parcialmente, ter envolvimento no crime, mas não na execução. O homem de 22 anos tem passagem pela polícia por roubo, outros crimes e aterrorizava a população.

"Ele [Feio] é perigoso e violento. Em um caso específico, ele entrou na casa de várias famílias inocentes, em Nossa Senhora do Ó, e expulsou todos de casa", complementou.

Blogueira desaparecida

Ainda durante a coletiva de imprensa, Ney Luiz informou que uma influenciadora digital da região está desaparecida.

Ele acredita que a jovem também foi submetida ao tribunal do crime, que achava que ela era informante da polícia.

Os criminosos cortaram o cabelo dela e a expulsaram de Porto de Galinhas. A família dela, também por medo, não procurou a delegacia. As buscas pela jovem continuam.

