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Investigação Caso Isabelle Caracristi: confira detalhes sobre morte da jovem em Fortaleza; irmão aponta gravidez Caso ganhou repercussão na última sexta-feira (18) após a mãe da jovem publicar nas redes sociais um vídeo em que delhada o último contato com a filha

A Polícia Civil do Ceará investiga a morte da estudante de Direito Isabelle Caracristi, de 22 anos, que teve o corpo encontrado no último dia 13 de setembro, na cobertura do prédio onde morava com o namorado e familiares dele, no bairro Aldeota, em Fortaleza. Irmão da vítima afirma que a jovem estava grávida.

O caso ganhou repercussão na última sexta-feira (18), após a mãe da jovem publicar nas redes sociais um vídeo em que delhada o último contato com a filha e cobra explicações sobre a causa da morte, ainda não divulgada oficialmente.

Imagens de câmeras de monitoramento obtidas pelo jornal Diário do Nordeste e exibidas no programa Fantástico, da TV Globo, no domingo (20), mostram os últimos momentos da vítima.

Segundo os vídeos, Isabelle chegou ao prédio às 17h58, com uma mala, passou pela portaria e foi recebida pelo namorado, João Munhoz Neto, de 33 anos. Os dois entraram no elevador e subiram para o apartamento, no 15º andar.

Às 18h31, usando outra camiseta, João Munhoz deixa o apartamento, entra novamente no elevador e vai até a portaria, onde conversa com um funcionário por alguns segundos e, em seguida, deixa o prédio.

Pouco tempo depois, às 19h12, Isabelle entra sozinha no elevador, com o celular na mão, e segue para a cobertura do prédio, no 23º andar. A perícia constatou que a jovem morreu cerca de 1h30 depois, por volta das 20h40. O namorado dela retornou ao condomínio de carro, às 22h48. Na ocasião, um veículo da Perícia Forense já estava no local.

João Munhoz não foi localizado | Foto: Redes Sociais/Reprodução

Segundo o Estadão, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) informou que, durante os exames realizados, foram observadas lesões no corpo de Isabelle compatíveis com o impacto contra o solo.

A pasta também destacou que exames laboratoriais tiveram resultado negativo para substâncias de interesse toxicológico. Já a Polícia Civil do Ceará afirmou que realiza "uma série de diligências relacionadas às investigações". Quatro pessoas já foram ouvidas e outras quatro devem prestar depoimento.

O celular de Isabelle foi recuperado e será periciado, assim como o celular e um tablet da sogra, identificada como Sara Regina Alexandre Munhoz. Ainda não há uma linha de investigação divulgada sobre o caso. O namorado de Isabelle, João Munhoz Neto, e a mãe dele, Sara Regina Alexandre Munhoz, não são tratados como suspeitos, somente a mulher foi localizada.

Relato da mãe

A mãe de Isabelle, Isorlanda Caracristi, afirmou em um vídeo publicado nas redes sociais que a jovem conheceu Neto na primeira semana de estágio no escritório de advocacia onde ele trabalhava.

Segundo ela, em poucos dias, Isabella relatou que o chefe "havia gostado demais do desempenho dela" e que a levou para trabalhar diretamente com ele. Dez dias depois do início do estágio, a jovem contou à mãe que estava namorando Neto. Isorlanda afirmou que a relação era "obsessiva" e que Neto chegou a tentar acompanhá-la durante um exame ginecológico.

Isorlanda contou que Isabelle havia passado o fim de semana com ela. No dia da morte, segundo a mãe, a jovem havia recebido diversas mensagens do namorado. "Ele era extremamente controlador, fora do normal, obsessivo", disse.

Isabelle teria se queixado de dores no pescoço e tomado um relaxante muscular. No fim da tarde, disse que iria à missa com Neto e a família dele. Por volta das 19h, a mãe teve o último contato com a filha. Segundo ela, Isabelle lembrou de um frango que tinha deixado na airfryer. Pouco depois, enviou: "Mãe, eu te amo".

Isorlanda afirmou que estranhou não ter recebido uma mensagem de boa noite da filha, mas acreditou que ela estivesse dormindo por causa do relaxante muscular.

Ela só soube da morte da jovem no dia seguinte, após não conseguir entrar em contato com Isabelle nem com Neto e decidir ir até o condomínio. Segundo a mãe, foi a síndica do prédio quem lhe contou sobre a morte.

A mulher disse que tentou ligar e enviar mensagens para Neto, mas percebeu que havia sido bloqueada. Segundo ela, nem ele nem familiares dele foram ao velório ou ao enterro de Isabelle. Eles também não entraram em contato com a mãe da jovem desde a morte.

Gravidez

A estudante de Direito estava grávida, segundo o irmão dela, Rafael Magalhães. Em entrevista à rádio O Povo nesta segunda-feira (21), Magalhães afirmou que a família recebeu a confirmação da gravidez no domingo (20), e que, antes da morte de Isabelle, não sabia da gestação.

De acordo com ele, a informação foi obtida por meio de dados do celular de Isabelle, que passa por perícia. Ele não soube dizer de quantas semanas de gestação ela estava. Os resultados dos exames realizados pela perícia, que podem confirmar a gravidez, ainda não foram divulgados.

O irmão disse que Neto não gostava que Isabelle descesse sozinha para comprar algo para comer durante o estágio e que enviava dezenas de mensagens quando ela estava com a família.

Estudante de Direito Isabelle Caracristi, de 22 anos, teve o corpo encontrado no último dia 13 de setembro | Foto: Redes Sociais/Reprodução

"A Isabelle não tinha a oportunidade de ficar com a família sem que estivesse sendo rastreada pelo próprio namorado", disse. O irmão da jovem ainda afirmou que a família ainda não tem informações sobre a dinâmica da morte, mas que, inicialmente, o caso foi tratado como se ela tivesse tirado a própria vida.

"Para a primeira equipe, o caso estava encerrado, foi uma pessoa que cometeu [suicídio] e ponto. Só que a gente questionou, a gente disse ‘opa, não foi suicídio’, porque as questões estão muito aquém da realidade", afirma.

O irmão também destacou que, desde a morte de Isabelle, não conseguiu contato com a família de Neto. "Fomos impactados de uma forma muito brutal para além da morte da minha irmã, mas também fomos brutalmente atingidos pela forma como nós ficamos sabendo".



Rafael acrescentou também que a família teve acesso a algumas informações que não podem ser compartilhadas para não atrapalhar as investigações.

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