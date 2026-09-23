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Investigação Caso Isabelle Caracristi: necropsia não constata gravidez; três laudos periciais estão em conclusão Laudo cadavérico apontou como causa da morte politraumatismo, com lesões no corpo da vítima compatíveis com o impacto contra o solo

A necropsia feita no corpo da estudante de Direito Isabelle Caracristi, encontrada morta no pátio de um condomínio em Fortaleza no último dia 13 de setembro, apontou que a jovem, que tinha 22 anos, não estava grávida e que a causa da morte foi politraumatismo.

A informação foi divulgada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) em nota enviada à Folha de Pernambuco. Os rumores sobre a gravidez vieram à tona após o irmão da estudante Rafael Magalhães informar que Isabelle estava gestante.

Além do namorado da vítima, o bacharel em Direito João Munhoz Neto, de 34 anos, outras sete pessoas prestaram depoimento sobre o caso até essa terça-feira (22) e novos depoimentos estão marcados para os próximos dias.

"Celulares, dispositivos eletrônicos e imagens de câmeras ainda estão sendo analisados, bem como diversas outras diligências sendo efetuadas", afirmou a SSPDS-CE no comunicado.

Contra João Munhoz foi cumprido um mandado de prisão preventiva com a finalidade de "garantir a instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal". O homem foi localizado no bairro Aldeota, em Fortaleza, e teve o celular apreendido para análise.

João Munhoz foi preso nesta terça-feira (22) | Foto: Redes Sociais/Reprodução

De acordo com a SSPDS-CE, a investigação é realizada sob a perspectiva de gênero, e conduzida pelo Grupo Especial de Investigação (GEI), composto por equipes da 2ª Delegacia de Polícia Civil da Capital, 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza e Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Até terça-feira, a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) produziu dez laudos periciais e outros três já estão em fase de conclusão. A Secretaria da Segurança Pública destacou ainda que profissionais da perícia estiveram no local do fato na noite da ocorrência e que equipes da Polícia Militar foram chamadas por funcionários do prédio.

"A equipe da Pefoce fez perícia no apartamento, no terraço do prédio e no local onde o corpo da estudante caiu na mesma noite da ocorrência. Isabelle foi reconhecida, no próprio condomínio, por outras pessoas que moravam no apartamento e que apresentaram um documento de identificação da vítima", destaca a SSPDS-CE.

Na sede da Perícia Forense do Ceará, o corpo foi submetido a exame necroscópico detalhado. Também foram realizadas coletas e exames pertinentes às circunstâncias investigadas, incluindo os destinados à apuração de aspectos relacionados à violência de gênero.

"O laudo cadavérico apontou como causa da morte politraumatismo, com lesões no corpo da vítima compatíveis com o impacto contra o solo. A necropsia não constatou que a jovem estivesse grávida. Exames laboratoriais realizados tiveram resultado negativo para substâncias de interesse toxicológico", afirmou a SSPDS-CE.

A pasta ressalta que, antes do prazo legal aplicável, foram concluídos e disponibilizados à autoridade responsável pela investigação os laudos de necropsia, toxicológico e de local de crime. Além disso, outras análises e exames complementares permanecem em andamento e serão concluídas no prazo legal de 10 dias.

"As investigações sobre o caso seguem em andamento", destaca a secretaria.

Entenda o caso

O corpo de Isabelle Caracristi foi encontrado no último dia 13 de setembro, no pátio do prédio onde morava com o namorado e familiares dele, no bairro Aldeota, em Fortaleza.

O caso ganhou repercussão na última sexta-feira (18), após a mãe da jovem publicar nas redes sociais um vídeo em que detalha o último contato com a filha e cobra explicações sobre a causa da morte.

Imagens de câmeras de monitoramento obtidas pelo jornal Diário do Nordeste e exibidas no programa Fantástico, da TV Globo, no último domingo (20), mostram os últimos momentos da vítima.

Segundo os vídeos, Isabelle chegou ao prédio às 17h58, com uma mala, passou pela portaria e foi recebida pelo namorado, João Munhoz Neto, de 33 anos. Os dois entraram no elevador e subiram para o apartamento, no 15º andar.

Às 18h31, usando outra camiseta, João Munhoz deixa o apartamento, entra novamente no elevador e vai até a portaria, onde conversa com um funcionário por alguns segundos e, em seguida, deixa o prédio.

Pouco tempo depois, às 19h12, Isabelle entra sozinha no elevador, com o celular na mão, e segue para a cobertura do prédio, no 23º andar. A perícia constatou que a jovem morreu cerca de 1h30 depois, por volta das 20h40.

O namorado dela retornou ao condomínio de carro, às 22h48. Na ocasião, um veículo da Perícia Forense já estava no local.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, durante os exames realizados, foram observadas lesões no corpo de Isabelle compatíveis com o impacto contra o solo.

O celular de Isabelle foi recuperado e será periciado, assim como o celular e um tablet da sogra, identificada como Sara Regina Alexandre Munhoz.

Relato da mãe

A mãe de Isabelle, Isorlanda Caracristi, afirmou em um vídeo publicado nas redes sociais que a jovem conheceu Neto na primeira semana de estágio no escritório de advocacia onde ele trabalhava.

Segundo ela, em poucos dias, Isabelle relatou que o chefe "havia gostado demais do desempenho dela" e que a levou para trabalhar diretamente com ele. Dez dias depois do início do estágio, a jovem contou à mãe que estava namorando Neto. Isorlanda afirmou que a relação era "obsessiva" e que Neto chegou a tentar acompanhá-la durante um exame ginecológico.

Isorlanda contou que a filha havia passado o fim de semana com ela. No dia da morte, segundo a mãe, a jovem havia recebido diversas mensagens do namorado. "Ele era extremamente controlador, fora do normal, obsessivo", disse.

A estudante de Direito teria se queixado de dores no pescoço e tomado um relaxante muscular. No fim da tarde, disse que iria à missa com Neto e a família dele. Por volta das 19h, a mãe teve o último contato com a filha. Segundo ela, Isabelle lembrou de um frango que tinha deixado na airfryer. Pouco depois, enviou: "Mãe, eu te amo".

Isorlanda afirmou que estranhou não ter recebido uma mensagem de "boa noite" da filha, mas acreditou que ela estivesse dormindo por causa do relaxante muscular.

Ela só soube da morte da jovem no dia seguinte, após não conseguir entrar em contato nem com Isabelle nem com Neto e decidir ir até o condomínio. Segundo a mãe, foi a síndica do prédio quem lhe contou sobre a morte da filha.

A mulher disse que tentou ligar e enviar mensagens para Neto, mas percebeu que havia sido bloqueada no aplicativo. Segundo ela, nem ele nem familiares dele foram ao velório ou ao enterro de Isabelle. Eles também não entraram em contato com a mãe da jovem desde a morte.

Desdobramentos

Informações apuradas pelo Diário do Nordeste destacam que, uma hora antes de morrer, a vítima, de 22 anos, enviou áudios para um parente afirmando que, se algo acontecesse com ela, a culpa era do namorado.

A apuração também revela que o bacharel em Direito João Munhoz Neto orientou ao administrador do condomínio que impedisse a entrada da família de Isabelle ao prédio caso algum parente tentasse acessar o local.

O Diário do Nordeste destacou ainda que, ao retornar ao condomínio após a morte da namorada, o homem pediu que o zelador o ajudasse a encontrar o celular de Isabelle, e que lixeiras das áreas comuns foram reviradas na ocasião.

Nessa terça-feira (22), o namorado de Isabelle Caracristi foi localizado em um edifício no bairro Aldeota, na capital cearense, e preso.

O pedido de prisão preventiva contra ele tem base nos artigos 122 e 147 do Código Penal, que apontam para a indução de alguém a tirar a própria vida ou a praticar automutilação, além de ameaça.

Questionado sobre a prisão, o Tribunal de Justiça do Ceará informou que os procedimentos de competência do Poder Judiciário relacionados à investigação sobre a morte da estudante Isabelle Caracristi tramitam em segredo de Justiça.

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