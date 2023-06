Caso Jeff Machado: acusado ofereceu advogado para mulher que alugou casa onde corpo foi encontrado

A- A+

Foragido da Justiça e suspeito de matar o ator Jefferson Machado, o ex-produtor de TV Bruno Rodrigues de Souza chegou a oferecer os serviços de um advogado para a proprietária do imóvel onde o corpo foi encontrado, na Zona Oeste do Rio. A oferta ocorreu no dia 24 de maio, um dia depois dos restos mortais do ator serem encontrados enterrados em um baú no terreno de uma quitinete que ela havia alugado para o suspeito. O diálogo com Bruno, em ligação por meio de aplicativos, foi relatado pela mulher na Delegacia de Descoberta de Paradeiros, que investiga o caso. Na mesma ocasião, Bruno também disse ter interesse de comprar o imóvel.

As informações constam do inquérito que instruiu o pedido de prisão contra dois acusados de participarem do crime, cometido em janeiro. O segundo suspeito, o garoto de programa Jeander Vinícius da Silva Braga, está preso desde a última sexta-feira (2). Neste domingo, a Justiça decidiu que ele permanecerá preso.

A quitinete havia sido alugada em 1º de dezembro, quase dois meses antes do crime, depois de uma troca de mensagens por meio de um aplicativo entre a dona da quitinete e uma pessoa que se apresentou como "Jeff". A suspeita da polícia é que, na realidade, quem se apresentava como Jeff seria o próprio Bruno Rodrigues.

O suspeito procurou pela mulher no mesmo dia em que ela prestaria depoimento à polícia sobre o caso. Bruno perguntou como a declarante estava, e respondeu que estava em choque com os últimos acontecimentos; Bruno perguntou se a declarante queria um advogado para lhe orientar, mas a declarante negou, segundo autor do inquérito que fundamenta o processo do caso.

Bruno perguntou quanto que a mulher queria para se desfazer da quitinete. Ela fez uma oferta de R$ 100 mil. Ele fez uma contraproposta de R$ 80 mil, mas a negociação não foi adiante. Na delegacia, a mulher entregou cópias das mensagens trocadas com Bruno e com a pessoa que havia se identificado como ''Jeff'' nos meses anteriores.

Entenda o caso

Jeff foi asfixiado com um fio de metal, na própria casa, em Guaratiba, colocado em um baú e transportado para uma casa alugada em Campo Grande, também na Zona Oeste. A polícia acredita que Jeander Vinicius cavou o buraco onde o baú, com o corpo do ator Jeff Machado, foi concretado. Já Bruno é apontado como o autor do assassinato. Ele teria asfixiado a vítima com um fio de metal.

Segundo as investigações Bruno teria matado Jeff, após aplicar um golpe por motivos financeiros. A polícia identificou que Bruno conheceu Jeff no período da pandemia e que já naquela época pediu R$ 20 mil ao ator sob a promessa de um papel em novela. Os dois são acusados pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Crime premeditado

Um dos acusados do crime é o ex-produtor Bruno de Souza Rodrigues, que está foragido. O segundo acusado, o garoto de programa Jeander Vinicius de Souza Braga, está preso. Segundo a polícia, Jefferson pagou R$ 20 mil a Bruno, um ex-produtor de TV, com a promessa de que conseguiria um papel em uma novela. Isso não aconteceu e teria sido a motivação do crime.

Os dois homens foram indiciados por homicídio duplamente qualificado e denunciados pelo Ministério Público do Rio, pela 3ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do Núcleo Rio de Janeiro. Além da morte de Jeff, eles são acusados de ocultar o corpo da vítima numa casa em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Segundo a delegada responsável pela investigação do caso, a motivação do crime seria exclusivamente financeira.

"A motivação foi exclusivamente financeira, por conta do valor de R$ 20 mil pago por Jeff para a suposta vaga na novela. Bruno se apresentava como assistente de direção de várias emissoras. A investigação provou que houve uma tentativa dele de vender o veículo e a residência da vítima num valor muito abaixo. Isso tudo aconteceu no dia 23 de janeiro, dia da morte" disse a delegada.

Segundo as investigações, Jeander e Bruno eram amigos. Eles se conheciam há muitos anos e costumavam participar de encontros juntos. A polícia confirma que ambos planejaram um golpe financeiro, bem como a morte do ator.

Veja também

EDUCAÇÃO Inscrições para o Enem começam nesta segunda-feira (5)