RIO DE JANEIRO Caso Jeff Machado: ator usou dinheiro deixado da herança do avô para pagar suspeito do assassinato Mãe do artista disse que Jeff gastou quase todo valor que guardava para pagar Bruno Rodrigues por suposto papel em novela

Desde que deixou casa dos pais em Santa Catarina, no Sul do país, e foi morar no Rio de Janeiro, o ator Jeff Machado, morto na própria casa em Guaratiba em 23 de janeiro, confidenciava a sua mãe que sonhava ser ator.



Todas as economias guardadas por Jeff, segundo Maria das Dores Machado, eram destinadas às despesas com os cachorros, à manutenção do carro e para pagar o produtor de TV Bruno Rodrigues, que na época se apresentava a família como amigo do ator “e a pessoa que mudaria a sua vida”.



Jeff acreditava que faria um papel na próxima novela das 19h e, por isso, destinou parte da herança que recebeu do avô para pagar o produtor.

Maria das Dores, de 73 anos, diz que o filho avisou que daria R$ 20 mil do dinheiro a Bruno Rodrigues. A mãe do artista estranhou a quantia, mas deu força para que Jeff seguisse com os pagamentos já que o ator confidenciava que os valores eram um investimento na carreira.

— Cheguei a pagar R$ 12 mil para o Bruno. Depois, Jeff pediu que eu depositasse mais R$ 2 mil na conta dele. Foram vários depósitos. No total, eu devo ter pagado uns R$ 18 mil, além do dinheiro que Jeff usou da herança — afirma Maria das Dores.



Bruno Rodrigues passou cerca de três meses negociando os valores com Jeff Machado. Segundo a mãe do ator, Bruno teria dito a Jeff que a quantia era para pagar um homem chamado Felipe que seria, segundo o produtor de TV, a pessoa responsável pelo contrato de Jeff na novela.

— Ele era tão dissimulado que chegou a negociar a casa do meu filho com a gente. Disse ter um casal interessado na compra e o dinheiro seria usado para investir na carreira do Jeff. Bruno estava convencido de que meu filho era a vítima perfeita. Tudo o que ele queria era extorquir todo o dinheiro dele. Isso já ficou bem claro — diz a mãe do ator.

Entenda o caso

Jeff Machado foi asfixiado com um fio de telefone na própria casa, em Guaratiba, teve o corpo colocado em um baú e transportado para uma casa alugada em Campo Grande, também na Zona Oeste. A polícia acredita que Jeander Vinícius cavou o buraco onde o baú foi concretado. Já Bruno é apontado como o autor do assassinato. Ele teria asfixiado a vítima com o fio.

Segundo as investigações, Bruno matou Jeff após aplicar um golpe por motivos financeiros. A polícia identificou que Bruno conheceu Jeff no período da pandemia e que já naquela época pediu R$ 20 mil ao ator sob a promessa de um papel em novela. Os dois são acusados pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

